https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1748064813.html
Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины
Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины - РИА Новости, 31.08.2021
Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины
Президента Украины Владимира Зеленского ненавидят в Кремле, считает пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:33
2021-08-31T19:33
2021-08-31T19:44
в мире
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владимир зеленский
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КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ненавидят в Кремле, считает пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович."Разные сигналы из Москвы доносятся, в том числе, что Зеленского ненавидят в Кремле щедрой и искренней ненавистью без малейших полутонов. Понятно почему. Они думали, что мальчик-артист, мы его сейчас быстро обломаем, но наломать не удалось ни на чем и никак. Президент очень жестко себя ведёт… Повестку СНБО формирует полностью президент, включая Медведчука", - сказал Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованному в YouTube.
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, алексей арестович
19:33 31.08.2021 (обновлено: 19:44 31.08.2021)
Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины
Советник главы офиса президента Украины Арестович: Зеленского ненавидят в Кремле