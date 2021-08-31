https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1748064813.html

Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины

Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины - РИА Новости, 31.08.2021

Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины

Президента Украины Владимира Зеленского ненавидят в Кремле, считает пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:33

2021-08-31T19:33

2021-08-31T19:44

в мире

украина

владимир зеленский

донбасс

алексей арестович

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КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ненавидят в Кремле, считает пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович."Разные сигналы из Москвы доносятся, в том числе, что Зеленского ненавидят в Кремле щедрой и искренней ненавистью без малейших полутонов. Понятно почему. Они думали, что мальчик-артист, мы его сейчас быстро обломаем, но наломать не удалось ни на чем и никак. Президент очень жестко себя ведёт… Повестку СНБО формирует полностью президент, включая Медведчука", - сказал Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованному в YouTube.

https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html

украина

донбасс

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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, алексей арестович