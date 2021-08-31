Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1748064813.html
Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины
Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины - РИА Новости, 31.08.2021
Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины
Президента Украины Владимира Зеленского ненавидят в Кремле, считает пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:33
2021-08-31T19:44
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_0:33:3000:1721_1920x0_80_0_0_f377ccf347c356a85d2943ade0167c2a.jpg
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ненавидят в Кремле, считает пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович."Разные сигналы из Москвы доносятся, в том числе, что Зеленского ненавидят в Кремле щедрой и искренней ненавистью без малейших полутонов. Понятно почему. Они думали, что мальчик-артист, мы его сейчас быстро обломаем, но наломать не удалось ни на чем и никак. Президент очень жестко себя ведёт… Повестку СНБО формирует полностью президент, включая Медведчука", - сказал Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованному в YouTube.
https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_506:0:2817:1733_1920x0_80_0_0_40beebe63b83c3d23274789e7a6ba2a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, алексей арестович
19:33 31.08.2021 (обновлено: 19:44 31.08.2021)
 
Зеленского ненавидят в Кремле, считают в офисе президента Украины

Советник главы офиса президента Украины Арестович: Зеленского ненавидят в Кремле

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ненавидят в Кремле, считает пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Разные сигналы из Москвы доносятся, в том числе, что Зеленского ненавидят в Кремле щедрой и искренней ненавистью без малейших полутонов. Понятно почему. Они думали, что мальчик-артист, мы его сейчас быстро обломаем, но наломать не удалось ни на чем и никак. Президент очень жестко себя ведёт… Повестку СНБО формирует полностью президент, включая Медведчука", - сказал Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованному в YouTube.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 08:00
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДонбассАлексей Арестович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46СК сообщил о выживших женщинах, пропавших на Сахалине 9 дней назад
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
Лента новостейМолния