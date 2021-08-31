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США могут побудить Зеленского реализовать Минские соглашения, заявил Песков
США могут побудить Зеленского реализовать Минские соглашения, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2021
США могут побудить Зеленского реализовать Минские соглашения, заявил Песков
США могут использовать свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побудить его пойти по пути реализации минских договоренностей, заявил... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:46
2021-08-31T12:46
в мире
киев
сша
оон
дмитрий песков
джо байден
владимир зеленский
северный поток — 2
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. США могут использовать свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побудить его пойти по пути реализации минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины."Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанесите такой сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования", - заявил Песков журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747972422.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/vizit-1747932232.html
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в мире, киев, сша, оон, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, россия
12:46 31.08.2021
 
США могут побудить Зеленского реализовать Минские соглашения, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: США могут побудить Зеленского исполнить Минские соглашения

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Офис президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. США могут использовать свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побудить его пойти по пути реализации минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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"Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанесите такой сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования", - заявил Песков журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 08:32В мире
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В миреКиевСШАООНДмитрий ПесковДжо БайденВладимир ЗеленскийСеверный поток — 2Россия
 
 
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