https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747972422.html

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон - РИА Новости, 31.08.2021

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон

В Москве не считают себя вправе вмешиваться в отношения Вашингтона и Киева, но внимательно следят за поездкой Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, заявил... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:44

2021-08-31T12:44

2021-08-31T15:27

в мире

украина

сша

вашингтон (город)

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Москве не считают себя вправе вмешиваться в отношения Вашингтона и Киева, но внимательно следят за поездкой Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."США <...> могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже", — добавил представитель Кремля в беседе с журналистами.Украинский президент находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где 1 сентября должна состояться его встреча с Джо Байденом. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.После этого Зеленский отправится в Калифорнию, где у него запланированы переговоры с местными бизнесменами. Минские соглашения по деэскалации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Зеленский подтвердил приверженность этим принципам на последнем саммите нормандской четверки, который прошел в Париже в декабре 2019 года, однако их реализация постоянно откладывается.

https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747918351.html

украина

сша

вашингтон (город)

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), дмитрий песков, владимир зеленский