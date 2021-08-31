12:44 31.08.2021 (обновлено: 15:27 31.08.2021)
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон
Пресс-секретарь Путина Песков: в Кремле следят за визитом Зеленского в Вашингтон
© Фото : @zelenskiy_official/InstagramПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в Вашингтоне
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Москве не считают себя вправе вмешиваться в отношения Вашингтона и Киева, но внимательно следят за поездкой Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"США <...> могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже", — добавил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Украинский президент находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где 1 сентября должна состояться его встреча с Джо Байденом. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.
После этого Зеленский отправится в Калифорнию, где у него запланированы переговоры с местными бизнесменами.
Минские соглашения по деэскалации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Зеленский подтвердил приверженность этим принципам на последнем саммите нормандской четверки, который прошел в Париже в декабре 2019 года, однако их реализация постоянно откладывается.