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СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне
СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне - РИА Новости, 31.08.2021
СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams, передает сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН). РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:10
2021-08-31T10:10
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
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КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams, передает сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН).Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины."Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих на одну ночь составит от 379 до почти 2 тысяч долларов.
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский
10:10 31.08.2021
 
СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне

ТСН: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams, передает сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН).
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
"Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента", - говорится в сообщении ТСН.
Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих на одну ночь составит от 379 до почти 2 тысяч долларов.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 18:33
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В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир Зеленский
 
 
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