https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747940503.html
СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне
СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне - РИА Новости, 31.08.2021
СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams, передает сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН). РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:10
2021-08-31T10:10
2021-08-31T10:10
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams, передает сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН).Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины."Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих на одну ночь составит от 379 до почти 2 тысяч долларов.
https://ria.ru/20210830/vstrecha-1747880619.html
украина
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739148148_133:0:1841:1280_1920x0_80_0_0_94171c9cabebd246f36d646b776a6304.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский
СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне
ТСН: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне