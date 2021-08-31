https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747940503.html

СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне

СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне - РИА Новости, 31.08.2021

СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams, передает сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН). РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:10

2021-08-31T10:10

2021-08-31T10:10

в мире

украина

сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

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КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams, передает сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН).Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины."Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих на одну ночь составит от 379 до почти 2 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210830/vstrecha-1747880619.html

украина

сша

вашингтон (город)

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский