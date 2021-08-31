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Ученые изобрели новый способ беспроводной зарядки
Ученые изобрели новый способ беспроводной зарядки - РИА Новости, 31.08.2021
Ученые изобрели новый способ беспроводной зарядки
Ученые Токийского и Мичиганского университетов разработали новую систему беспроводной зарядки портативных устройств. Исследование опубликовали в журнале Nature... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:52
2021-08-31T16:52
в мире
технологии
наука
сша
мичиганский университет
токийский университет
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ученые Токийского и Мичиганского университетов разработали новую систему беспроводной зарядки портативных устройств. Исследование опубликовали в журнале Nature Electronics.Они создали комнату с проводящей поверхностью на стенах, чтобы генерировать магнитные поля. Для получения энергии в помещении установили компактные магнитные катушки. При правильном расположении она передается на смартфоны.Уникальность технологии — возможность беспроводной передачи более 50 ватт электроэнергии на гаджеты в любом месте, в статике и даже в движении. Эффективность разработки составила минимум 37 процентов, а в больших пространствах — более 50. Утверждается, что новый способ, в отличие от предыдущих, где использовалось микроволновое излучение, безопасен и соответствует нормативам Федеральной комиссии по связи США и Института инженеров электротехники и электроники.Ранее аналитик — исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибуллина рассказала, какие проблемы могут возникнуть при использовании беспроводной зарядки смартфонов. По мнению специалиста, аккумулятор сильно греется от такого способа зарядки и потеря общей емкости в таком случае почти вдвое выше, чем при использовании проводного соединения.
https://ria.ru/20210103/besprovodnoy-1591856057.html
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в мире, технологии, наука, сша, мичиганский университет, токийский университет
15:52 31.08.2021 (обновлено: 16:52 31.08.2021)
 
Ученые изобрели новый способ беспроводной зарядки

Японские и американские исследователи нашли новый способ беспроводной зарядки

© Depositphotos / Andrey PopovБеспроводная зарядка телефона
Беспроводная зарядка телефона - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ученые Токийского и Мичиганского университетов разработали новую систему беспроводной зарядки портативных устройств. Исследование опубликовали в журнале Nature Electronics.
Они создали комнату с проводящей поверхностью на стенах, чтобы генерировать магнитные поля. Для получения энергии в помещении установили компактные магнитные катушки. При правильном расположении она передается на смартфоны.
Беспроводная зарядка телефона - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
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Специалист рассказал, чем опасна беспроводная зарядка для телефона
Уникальность технологии — возможность беспроводной передачи более 50 ватт электроэнергии на гаджеты в любом месте, в статике и даже в движении.
Эффективность разработки составила минимум 37 процентов, а в больших пространствах — более 50. Утверждается, что новый способ, в отличие от предыдущих, где использовалось микроволновое излучение, безопасен и соответствует нормативам Федеральной комиссии по связи США и Института инженеров электротехники и электроники.
Ранее аналитик — исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибуллина рассказала, какие проблемы могут возникнуть при использовании беспроводной зарядки смартфонов. По мнению специалиста, аккумулятор сильно греется от такого способа зарядки и потеря общей емкости в таком случае почти вдвое выше, чем при использовании проводного соединения.
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В миреТехнологииНаукаСШАМичиганский университетТокийский университет
 
 
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