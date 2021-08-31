https://ria.ru/20210831/zaryadka-1748014804.html

Ученые изобрели новый способ беспроводной зарядки

Ученые изобрели новый способ беспроводной зарядки - РИА Новости, 31.08.2021

Ученые изобрели новый способ беспроводной зарядки

Ученые Токийского и Мичиганского университетов разработали новую систему беспроводной зарядки портативных устройств. Исследование опубликовали в журнале Nature... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:52

2021-08-31T15:52

2021-08-31T16:52

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мичиганский университет

токийский университет

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ученые Токийского и Мичиганского университетов разработали новую систему беспроводной зарядки портативных устройств. Исследование опубликовали в журнале Nature Electronics.Они создали комнату с проводящей поверхностью на стенах, чтобы генерировать магнитные поля. Для получения энергии в помещении установили компактные магнитные катушки. При правильном расположении она передается на смартфоны.Уникальность технологии — возможность беспроводной передачи более 50 ватт электроэнергии на гаджеты в любом месте, в статике и даже в движении. Эффективность разработки составила минимум 37 процентов, а в больших пространствах — более 50. Утверждается, что новый способ, в отличие от предыдущих, где использовалось микроволновое излучение, безопасен и соответствует нормативам Федеральной комиссии по связи США и Института инженеров электротехники и электроники.Ранее аналитик — исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибуллина рассказала, какие проблемы могут возникнуть при использовании беспроводной зарядки смартфонов. По мнению специалиста, аккумулятор сильно греется от такого способа зарядки и потеря общей емкости в таком случае почти вдвое выше, чем при использовании проводного соединения.

https://ria.ru/20210103/besprovodnoy-1591856057.html

https://ria.ru/20210804/samsung-1744328897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, наука, сша, мичиганский университет, токийский университет