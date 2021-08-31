https://ria.ru/20210831/yandeks-1747940387.html
"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах
"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах - РИА Новости, 31.08.2021
"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах
"Яндекс" покупает доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и бизнесе беспилотных автомобилей, кроме того, приобретает 4,5 процента в совместном предприятии РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:09
2021-08-31T10:09
2021-08-31T12:08
экономика
uber
яндекс
яндекс.такси
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Яндекс" покупает доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и бизнесе беспилотных автомобилей, кроме того, приобретает 4,5 процента в совместном предприятии — группе компаний "Яндекс.Такси". Общая сумма сделки составит миллиард долларов, говорится в сообщении российской компании.Таким образом, она довела свою долю в совместном предприятии до 71 процента, включая акции, зарезервированные для опционов.Соглашение одобрили члены совета директоров обеих компаний, его закроют до конца года.Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов."Яндекс" в течение двух лет может выкупить оставшуюся долю Uber в их совместном предприятии по цене в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20210812/yandeks-1745557567.html
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экономика, uber, яндекс, яндекс.такси
10:09 31.08.2021 (обновлено: 12:08 31.08.2021)
"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах
"Яндекс" купит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и беспилотниках