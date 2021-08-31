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"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах
"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах - РИА Новости, 31.08.2021
"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах
"Яндекс" покупает доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и бизнесе беспилотных автомобилей, кроме того, приобретает 4,5 процента в совместном предприятии РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:09
2021-08-31T12:08
экономика
uber
яндекс
яндекс.такси
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Яндекс" покупает доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и бизнесе беспилотных автомобилей, кроме того, приобретает 4,5 процента в совместном предприятии — группе компаний "Яндекс.Такси". Общая сумма сделки составит миллиард долларов, говорится в сообщении российской компании.Таким образом, она довела свою долю в совместном предприятии до 71 процента, включая акции, зарезервированные для опционов.Соглашение одобрили члены совета директоров обеих компаний, его закроют до конца года.Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов."Яндекс" в течение двух лет может выкупить оставшуюся долю Uber в их совместном предприятии по цене в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20210812/yandeks-1745557567.html
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экономика, uber, яндекс, яндекс.такси
10:09 31.08.2021 (обновлено: 12:08 31.08.2021)
 
"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах

"Яндекс" купит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и беспилотниках

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на улице Москвы
Автомобиль такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Яндекс" покупает доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и бизнесе беспилотных автомобилей, кроме того, приобретает 4,5 процента в совместном предприятии — группе компаний "Яндекс.Такси". Общая сумма сделки составит миллиард долларов, говорится в сообщении российской компании.
Таким образом, она довела свою долю в совместном предприятии до 71 процента, включая акции, зарезервированные для опционов.
Магазин Азбука вкуса - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 23:06
Покупка "Яндексом" сети магазинов "Азбука вкуса" сорвалась, заявили СМИ
Соглашение одобрили члены совета директоров обеих компаний, его закроют до конца года.
Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.
"Яндекс" в течение двух лет может выкупить оставшуюся долю Uber в их совместном предприятии по цене в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе.
Проект новой штаб-квартиры Яндекса в Гагаринском районе на юго-западе Москвы
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ЭкономикаUberЯндексЯндекс.Такси
 
 
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