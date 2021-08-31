https://ria.ru/20210831/yandeks-1747940387.html

"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах

"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах - РИА Новости, 31.08.2021

"Яндекс" выкупит доли Uber в нескольких бизнесах

"Яндекс" покупает доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и бизнесе беспилотных автомобилей, кроме того, приобретает 4,5 процента в совместном предприятии РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:09

2021-08-31T10:09

2021-08-31T12:08

экономика

uber

яндекс

яндекс.такси

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Яндекс" покупает доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и бизнесе беспилотных автомобилей, кроме того, приобретает 4,5 процента в совместном предприятии — группе компаний "Яндекс.Такси". Общая сумма сделки составит миллиард долларов, говорится в сообщении российской компании.Таким образом, она довела свою долю в совместном предприятии до 71 процента, включая акции, зарезервированные для опционов.Соглашение одобрили члены совета директоров обеих компаний, его закроют до конца года.Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов."Яндекс" в течение двух лет может выкупить оставшуюся долю Uber в их совместном предприятии по цене в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20210812/yandeks-1745557567.html

https://realty.ria.ru/20210810/kotlovan-1745162499.html

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2021

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экономика, uber, яндекс, яндекс.такси