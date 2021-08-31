https://ria.ru/20210831/xiaomi-1747968820.html

Xiaomi выпустит недорогой смартфон с продвинутой камерой

Xiaomi выпустит недорогой смартфон с продвинутой камерой - РИА Новости, 31.08.2021

Xiaomi выпустит недорогой смартфон с продвинутой камерой

Компания Xiaomi готовит к выходу смартфон CC11, который станет недорогим камерофоном. О появлении устройства в базе китайского регулятора TENAA сообщает... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:28

2021-08-31T12:28

2021-08-31T15:55

наука

технологии

google android

xiaomi inc

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания Xiaomi готовит к выходу смартфон CC11, который станет недорогим камерофоном. О появлении устройства в базе китайского регулятора TENAA сообщает Gizmochina.Это будет относительно небольшая модель массой 157 граммов с экраном диагональю 6,5 дюйма. OLED-дисплей с разрешением 1080x2400 пикселей получит высокую частоту обновления и расположенный под ним сканер отпечатков пальцев.Xiaomi CC11 оснастят процессором Snapdragon 778G. Камерный блок будет включать несколько сенсоров, главный из которых разрешением 64 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 4150 мАч.На международном рынке Xiaomi CC11, скорее всего, получит другое название — так, Mi CC9 в 2019 году превратился в Mi 9 Lite.

https://ria.ru/20210810/xiaomi-1745236568.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, xiaomi inc