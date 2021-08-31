Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210831/xiaomi-1747968820.html
Xiaomi выпустит недорогой смартфон с продвинутой камерой
Xiaomi выпустит недорогой смартфон с продвинутой камерой - РИА Новости, 31.08.2021
Xiaomi выпустит недорогой смартфон с продвинутой камерой
Компания Xiaomi готовит к выходу смартфон CC11, который станет недорогим камерофоном. О появлении устройства в базе китайского регулятора TENAA сообщает... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:28
2021-08-31T15:55
наука
технологии
google android
xiaomi inc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания Xiaomi готовит к выходу смартфон CC11, который станет недорогим камерофоном. О появлении устройства в базе китайского регулятора TENAA сообщает Gizmochina.Это будет относительно небольшая модель массой 157 граммов с экраном диагональю 6,5 дюйма. OLED-дисплей с разрешением 1080x2400 пикселей получит высокую частоту обновления и расположенный под ним сканер отпечатков пальцев.Xiaomi CC11 оснастят процессором Snapdragon 778G. Камерный блок будет включать несколько сенсоров, главный из которых разрешением 64 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 4150 мАч.На международном рынке Xiaomi CC11, скорее всего, получит другое название — так, Mi CC9 в 2019 году превратился в Mi 9 Lite.
https://ria.ru/20210810/xiaomi-1745236568.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5807da321e9e6632133030dc0846290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, google android, xiaomi inc
12:28 31.08.2021 (обновлено: 15:55 31.08.2021)
 

Xiaomi выпустит недорогой смартфон с продвинутой камерой

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания Xiaomi готовит к выходу смартфон CC11, который станет недорогим камерофоном. О появлении устройства в базе китайского регулятора TENAA сообщает Gizmochina.
Это будет относительно небольшая модель массой 157 граммов с экраном диагональю 6,5 дюйма. OLED-дисплей с разрешением 1080x2400 пикселей получит высокую частоту обновления и расположенный под ним сканер отпечатков пальцев.
Xiaomi CC11 оснастят процессором Snapdragon 778G. Камерный блок будет включать несколько сенсоров, главный из которых разрешением 64 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 4150 мАч.
На международном рынке Xiaomi CC11, скорее всего, получит другое название — так, Mi CC9 в 2019 году превратился в Mi 9 Lite.
Xiaomi Mi Pad 5
10 августа, 17:21Наука
Xiaomi показала новые планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro
 
НаукаТехнологииGoogle AndroidXiaomi Inc
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46СК сообщил о выживших женщинах, пропавших на Сахалине 9 дней назад
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
Лента новостейМолния