https://ria.ru/20210831/windows-1748039046.html

Названа дата выхода Windows 11

Названа дата выхода Windows 11 - РИА Новости, 31.08.2021

Названа дата выхода Windows 11

Операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей с 5 октября, сообщается на сайте Microsoft. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:14

2021-08-31T17:14

2021-08-31T19:25

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей с 5 октября, сообщается на сайте Microsoft."В этот день начнется развертывание бесплатного обновления до Windows 11 на отвечающих требованиям ПК с Windows 10, а компьютеры с предустановленной Windows 11 станут доступны для покупки. Windows 11 — это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите", — говорится в публикации.Компания также выразила благодарность сообществу Windows Insider, члены которого участвовали в тестировании новой системы и сообщали о проблемах и ошибках. Обновление в первую очередь коснется новых устройств, а к середине 2022 года Windows 11 планируется установить на все гаджеты, отвечающие требованиям ОС.

https://ria.ru/20210526/windows-1733932529.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, microsoft corporation, windows