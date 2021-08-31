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Названа дата выхода Windows 11
Названа дата выхода Windows 11 - РИА Новости, 31.08.2021
Названа дата выхода Windows 11
Операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей с 5 октября, сообщается на сайте Microsoft. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:14
2021-08-31T19:25
технологии
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей с 5 октября, сообщается на сайте Microsoft."В этот день начнется развертывание бесплатного обновления до Windows 11 на отвечающих требованиям ПК с Windows 10, а компьютеры с предустановленной Windows 11 станут доступны для покупки. Windows 11 — это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите", — говорится в публикации.Компания также выразила благодарность сообществу Windows Insider, члены которого участвовали в тестировании новой системы и сообщали о проблемах и ошибках. Обновление в первую очередь коснется новых устройств, а к середине 2022 года Windows 11 планируется установить на все гаджеты, отвечающие требованиям ОС.
https://ria.ru/20210526/windows-1733932529.html
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технологии, microsoft corporation, windows
17:14 31.08.2021 (обновлено: 19:25 31.08.2021)
 
Названа дата выхода Windows 11

Windows 11 станет доступна с 5 октября

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей с 5 октября, сообщается на сайте Microsoft.
"В этот день начнется развертывание бесплатного обновления до Windows 11 на отвечающих требованиям ПК с Windows 10, а компьютеры с предустановленной Windows 11 станут доступны для покупки. Windows 11 — это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите", — говорится в публикации.
Компания также выразила благодарность сообществу Windows Insider, члены которого участвовали в тестировании новой системы и сообщали о проблемах и ошибках. Обновление в первую очередь коснется новых устройств, а к середине 2022 года Windows 11 планируется установить на все гаджеты, отвечающие требованиям ОС.
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