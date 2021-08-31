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Банки опровергли заявления о нарушении Wildberries правил платежных систем
Банки опровергли заявления о нарушении Wildberries правил платежных систем - РИА Новости, 31.08.2021
Банки опровергли заявления о нарушении Wildberries правил платежных систем
Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries находится в постоянном диалоге с банками по вопросу предоставления компанией скидки на товары при оплате с... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:47
2021-08-31T11:47
экономика
технологии
mastercard, inc.
visa, inc.
карта "мир"
wildberries
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries находится в постоянном диалоге с банками по вопросу предоставления компанией скидки на товары при оплате с помощью российских платежных систем; при этом Wildberries считает, что ситуация с монопольно высокими тарифами платежных систем для российской экономики должна поменяться, говорится в сообщении онлайн-ритейлера."Несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам. Мы находимся в постоянном диалоге с банковским сообществом, оказываем им необходимую консультационную и правовую поддержку", - говорится в сообщении пресс-службы.Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера о введении разных цен. Visa попросила банки-эквайеры до конца месяца расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами этой системы в Wildberries и пригрозила им штрафами в 25 тысяч долларов в случае проведения таких операций. Интернет-ритейлер в свою очередь обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки.Во вторник Wildberries сообщил, что банковское сообщество направило ответы в международные платежные системы. "В своих ответах банки опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ритейлером их правил - отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях", - отмечается в сообщении.Компания подчеркивает, что лишь предоставила покупателям возможность выбирать наиболее удобные и выгодные им платежные системы, позволив таким образом экономить на покупках. При этом ритейлер напоминает, что подобная практика существует во многих странах."Мы считаем, что ситуация с монопольно высокими тарифами для российской экономики должна в корне поменяться: в других странах ставка interchange составляет от 0,05 до 0,45%, у нас же она значительно выше. Со своей стороны мы продолжим работать в интересах наших покупателей и партнеров - и будем и дальше демонстрировать россиянам честную и открытую политику в отношении цен на товары и предоставлять возможность экономить на покупках", - заключили в Wildberries.
https://ria.ru/20210831/wildberries-1747918539.html
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экономика, технологии, mastercard, inc., visa, inc., карта "мир", wildberries, россия
11:47 31.08.2021
 
Банки опровергли заявления о нарушении Wildberries правил платежных систем

Wildberries: банки опровергли заявления о нарушении ритейлером правил платежных систем

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНазвание интернет-магазина Wildberries
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries находится в постоянном диалоге с банками по вопросу предоставления компанией скидки на товары при оплате с помощью российских платежных систем; при этом Wildberries считает, что ситуация с монопольно высокими тарифами платежных систем для российской экономики должна поменяться, говорится в сообщении онлайн-ритейлера.
"Несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам. Мы находимся в постоянном диалоге с банковским сообществом, оказываем им необходимую консультационную и правовую поддержку", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.
Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера о введении разных цен. Visa попросила банки-эквайеры до конца месяца расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами этой системы в Wildberries и пригрозила им штрафами в 25 тысяч долларов в случае проведения таких операций. Интернет-ритейлер в свою очередь обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки.
Во вторник Wildberries сообщил, что банковское сообщество направило ответы в международные платежные системы. "В своих ответах банки опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ритейлером их правил - отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях", - отмечается в сообщении.
Компания подчеркивает, что лишь предоставила покупателям возможность выбирать наиболее удобные и выгодные им платежные системы, позволив таким образом экономить на покупках. При этом ритейлер напоминает, что подобная практика существует во многих странах.
"Если говорить о дискриминации пользователей, о которой заявляли МПС, не является ли дискриминацией то, что российским покупателям недоступны те же условия от западных платежных систем, что и гражданам других стран, а также не наблюдаем мы дискриминацию российского бизнеса, для которого тарифы платежных систем значительно выше, чем на других рынках?" - отметили в компании.
"Мы считаем, что ситуация с монопольно высокими тарифами для российской экономики должна в корне поменяться: в других странах ставка interchange составляет от 0,05 до 0,45%, у нас же она значительно выше. Со своей стороны мы продолжим работать в интересах наших покупателей и партнеров - и будем и дальше демонстрировать россиянам честную и открытую политику в отношении цен на товары и предоставлять возможность экономить на покупках", - заключили в Wildberries.
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ЭкономикаТехнологииMasterCard, Inc.Visa, Inc.Карта "Мир"WildberriesРоссия
 
 
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