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Женщина и ребенок пострадали при взрыве самогонного аппарата в Чите

Женщина и ребенок пострадали при взрыве самогонного аппарата в Чите - РИА Новости, 31.08.2021

Женщина и ребенок пострадали при взрыве самогонного аппарата в Чите

Врачи госпитализировали женщину и двухлетнюю девочку после взрыва в квартире в Чите, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения по... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:48

2021-08-31T11:48

2021-08-31T11:49

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ЧИТА, 31 авг - РИА Новости. Врачи госпитализировали женщину и двухлетнюю девочку после взрыва в квартире в Чите, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения по Забайкальскому краю."По взрыву в квартире на улице Гагарина в Чите... Госпитализировано двое пострадавших. Женщина - в краевую клиническую больницу. Находится в отделении реанимации, врачи оценивают её состояние как тяжелое. Ребенок госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней тяжести", - отметили в минздраве.По данным пресс-службы ГУМЧС РФ по региону, в квартире произошел хлопок самодельного самогонного аппарата. "На место прибыли сотрудники федеральной пожарной службы. По их прибытии пострадавших внутри квартиры не было обнаружено. Повреждены межкомнатные перекрытия. Хлопок был без последующего возгорания", - отметили в главке.

https://ria.ru/20210821/granata-1746698660.html

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происшествия, чита, забайкальский край, здоровье - общество, россия