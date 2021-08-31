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Женщина и ребенок пострадали при взрыве самогонного аппарата в Чите
Женщина и ребенок пострадали при взрыве самогонного аппарата в Чите - РИА Новости, 31.08.2021
Женщина и ребенок пострадали при взрыве самогонного аппарата в Чите
Врачи госпитализировали женщину и двухлетнюю девочку после взрыва в квартире в Чите, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения по... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:48
2021-08-31T11:49
происшествия
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забайкальский край
здоровье - общество
россия
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ЧИТА, 31 авг - РИА Новости. Врачи госпитализировали женщину и двухлетнюю девочку после взрыва в квартире в Чите, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения по Забайкальскому краю."По взрыву в квартире на улице Гагарина в Чите... Госпитализировано двое пострадавших. Женщина - в краевую клиническую больницу. Находится в отделении реанимации, врачи оценивают её состояние как тяжелое. Ребенок госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней тяжести", - отметили в минздраве.По данным пресс-службы ГУМЧС РФ по региону, в квартире произошел хлопок самодельного самогонного аппарата. "На место прибыли сотрудники федеральной пожарной службы. По их прибытии пострадавших внутри квартиры не было обнаружено. Повреждены межкомнатные перекрытия. Хлопок был без последующего возгорания", - отметили в главке.
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происшествия, чита, забайкальский край, здоровье - общество, россия
11:48 31.08.2021 (обновлено: 11:49 31.08.2021)
 
Женщина и ребенок пострадали при взрыве самогонного аппарата в Чите

В Чите госпитализировали женщину и двухлетнюю девочку после взрыва самогонного аппарата

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧИТА, 31 авг - РИА Новости. Врачи госпитализировали женщину и двухлетнюю девочку после взрыва в квартире в Чите, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения по Забайкальскому краю.
"По взрыву в квартире на улице Гагарина в Чите... Госпитализировано двое пострадавших. Женщина - в краевую клиническую больницу. Находится в отделении реанимации, врачи оценивают её состояние как тяжелое. Ребенок госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней тяжести", - отметили в минздраве.
По данным пресс-службы ГУМЧС РФ по региону, в квартире произошел хлопок самодельного самогонного аппарата. "На место прибыли сотрудники федеральной пожарной службы. По их прибытии пострадавших внутри квартиры не было обнаружено. Повреждены межкомнатные перекрытия. Хлопок был без последующего возгорания", - отметили в главке.
Сотрудники полиции у дома по Малой Набережной улице в Москве, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
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