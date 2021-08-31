Глава МИД Швеции заявила о "брошенном вызове" России интересам ЕС
Глава МИД Швеции Линде: политика России бросает вызов интересам и ценностям ЕС
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия бросает вызов, направленный против интересов и ценностей Европейского союза, считает глава МИД Швеции Анн Линде. Так она ответила на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля об отношениях Москвы Стокгольма, сообщает RT.
"Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям", — сказала глава ведомства.
Кроме того, для решения разногласий между государствами необходим "долгосрочный и принципиальный подход" при взаимодействии с российскими официальными лицами, а также представителями гражданского общества и оппозиции, отметила Линде.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. По словам министра, для восстановления доверия между Москвой и Брюсселем потребуется время, а первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие.
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