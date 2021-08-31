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Глава МИД Швеции заявила о "брошенном вызове" России интересам ЕС
Глава МИД Швеции заявила о "брошенном вызове" России интересам ЕС - РИА Новости, 31.08.2021
Глава МИД Швеции заявила о "брошенном вызове" России интересам ЕС
Россия бросает вызов, направленный против интересов и ценностей Европейского союза, считает глава МИД Швеции Анн Линде. Так она ответила на запрос шведского... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:08
2021-08-31T13:08
политика
в мире
швеция
евросоюз
сергей лавров
анн линде (мид швеции)
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия бросает вызов, направленный против интересов и ценностей Европейского союза, считает глава МИД Швеции Анн Линде. Так она ответила на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля об отношениях Москвы Стокгольма, сообщает RT.Кроме того, для решения разногласий между государствами необходим "долгосрочный и принципиальный подход" при взаимодействии с российскими официальными лицами, а также представителями гражданского общества и оппозиции, отметила Линде.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. По словам министра, для восстановления доверия между Москвой и Брюсселем потребуется время, а первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие.
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политика, в мире, швеция, евросоюз, сергей лавров, анн линде (мид швеции), россия
13:08 31.08.2021
 
Глава МИД Швеции заявила о "брошенном вызове" России интересам ЕС

Глава МИД Швеции Линде: политика России бросает вызов интересам и ценностям ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия бросает вызов, направленный против интересов и ценностей Европейского союза, считает глава МИД Швеции Анн Линде. Так она ответила на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля об отношениях Москвы Стокгольма, сообщает RT.
"Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям", — сказала глава ведомства.
Кроме того, для решения разногласий между государствами необходим "долгосрочный и принципиальный подход" при взаимодействии с российскими официальными лицами, а также представителями гражданского общества и оппозиции, отметила Линде.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. По словам министра, для восстановления доверия между Москвой и Брюсселем потребуется время, а первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие.
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ПолитикаВ миреШвецияЕвросоюзСергей ЛавровАнн Линде (МИД Швеции)Россия
 
 
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