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Детский омбудсмен возмутился выступлением юных десантников в Ярославле

Детский омбудсмен возмутился выступлением юных десантников в Ярославле - РИА Новости, 31.08.2021

Детский омбудсмен возмутился выступлением юных десантников в Ярославле

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин начал проверку после того, как члены детского военно-патриотического клуба "Десантник"... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T20:51

2021-08-31T20:51

2021-08-31T23:57

дети

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин начал проверку после того, как члены детского военно-патриотического клуба "Десантник" внесли на сцену реквизит с бранной надписью.Ранее в соцсетях и СМИ общественный резонанс вызвала история, произошедшая в Доме культуры имени Добрынина в Ярославле. Демонстрируя военно-спортивные умения, юные десантники разбили большой белый кирпич, на котором было написано пожелание смерти гомосексуалистам в матерной форме."Мы говорим о пропаганде патриотизма, но патриотизм и нецензурная брань, провокация конфликта — это два разнонаправленных вектора. По данному факту мы проведем проверку и вынесем мотивированное решение", — сказал Крупин РИА Новости.Аппарату омбудсмена предстоит выяснить все детали истории: кто и почему сделал надпись на реквизите и кто позволил пронести его на сцену.По его словам, речь идет не об отношении к ЛГБТ, а именно о нецензурной брани.

https://ria.ru/20210827/avtobus-1747451826.html

ярославль

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дети, ярославль