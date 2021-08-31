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В Кремле рассказали, кого коснутся указы о разовой выплате военным
В Кремле рассказали, кого коснутся указы о разовой выплате военным - РИА Новости, 31.08.2021
В Кремле рассказали, кого коснутся указы о разовой выплате военным
Указы президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов касаются всех званий и... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:01
2021-08-31T13:01
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Указы президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов касаются всех званий и должностей, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее во вторник на официальном интернет-портале правовой информации были размещены два указа, которые подписал президент России: о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что выплаты проводятся в сентябре 2021 года."Сегодня президент подписал два указа утром - это о единовременной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах. Речь идет о служащих противопожарной службы, речь идет о полицейских, о тех, кто борется с криминалом, о других категориях. Также единовременная денежная выплата отдельным категориям военнослужащих - 15 тысяч выплачивается", - рассказал Песков журналистам."Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военно-профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении службы, (положены - ред.) единовременные 15 тысяч. Причем здесь важно отметить, что выплата будет носить одинаковый характер для всех независимо от званий и должностей", - подчеркнул он.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:01 31.08.2021
 
В Кремле рассказали, кого коснутся указы о разовой выплате военным

Песков: указы о единовременной выплате военным касаются всех званий и должностей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России во время Парада Победителей в Севастополе
Военнослужащие России во время Парада Победителей в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Указы президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов касаются всех званий и должностей, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее во вторник на официальном интернет-портале правовой информации были размещены два указа, которые подписал президент России: о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что выплаты проводятся в сентябре 2021 года.
"Сегодня президент подписал два указа утром - это о единовременной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах. Речь идет о служащих противопожарной службы, речь идет о полицейских, о тех, кто борется с криминалом, о других категориях. Также единовременная денежная выплата отдельным категориям военнослужащих - 15 тысяч выплачивается", - рассказал Песков журналистам.
"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военно-профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении службы, (положены - ред.) единовременные 15 тысяч. Причем здесь важно отметить, что выплата будет носить одинаковый характер для всех независимо от званий и должностей", - подчеркнул он.
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