https://ria.ru/20210831/vyplata-1747976806.html

В Кремле рассказали, кого коснутся указы о разовой выплате военным

В Кремле рассказали, кого коснутся указы о разовой выплате военным - РИА Новости, 31.08.2021

В Кремле рассказали, кого коснутся указы о разовой выплате военным

Указы президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов касаются всех званий и... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:01

2021-08-31T13:01

2021-08-31T13:01

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Указы президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов касаются всех званий и должностей, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее во вторник на официальном интернет-портале правовой информации были размещены два указа, которые подписал президент России: о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что выплаты проводятся в сентябре 2021 года."Сегодня президент подписал два указа утром - это о единовременной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах. Речь идет о служащих противопожарной службы, речь идет о полицейских, о тех, кто борется с криминалом, о других категориях. Также единовременная денежная выплата отдельным категориям военнослужащих - 15 тысяч выплачивается", - рассказал Песков журналистам."Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военно-профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении службы, (положены - ред.) единовременные 15 тысяч. Причем здесь важно отметить, что выплата будет носить одинаковый характер для всех независимо от званий и должностей", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210830/vyplaty-1747874217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, дмитрий песков, россия