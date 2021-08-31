На коне: рискованные трюки всадников Кремлевской школы верховой езды
Конные представления на фестивале "Спасская башня" можно увидеть каждый день.
Конные представления на фестивале "Спасская башня" можно увидеть каждый день.
В программе — джигитовка и демонстрация владения казацким оружием, показательные выступления и эстафеты.
В программе — джигитовка и демонстрация владения казацким оружием, показательные выступления и эстафеты.
Зрители наблюдают за выступлениями всадников на Красной площади.
Зрители наблюдают за выступлениями всадников на Красной площади.
Команда всадников Кремлевской школы верховой езды — постоянный участник фестиваля.
Команда всадников Кремлевской школы верховой езды — постоянный участник фестиваля.
В этом году школа подготовила для "Спасской башни" новую программу.
В этом году школа подготовила для "Спасской башни" новую программу.
Всадники команды порадуют зрителей не только на конном манеже, но и на главной сцене фестиваля.
Всадники команды порадуют зрителей не только на конном манеже, но и на главной сцене фестиваля.
Конно-спортивный клуб "Кремлевская школа верховой езды" существует с 2006 года.
Конно-спортивный клуб "Кремлевская школа верховой езды" существует с 2006 года.
Школа возрождает традиции верховой езды и популяризирует конный спорт.
Школа возрождает традиции верховой езды и популяризирует конный спорт.
Всадники прекрасно владеют приемами джигитовки и разными видами казачьего оружия.
Всадники прекрасно владеют приемами джигитовки и разными видами казачьего оружия.
Участник команды Кремлевской школы верховой езды.
Участник команды Кремлевской школы верховой езды.
Гордость клуба — совместная команда Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды.
Гордость клуба — совместная команда Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды.
Фестиваль "Спасская башня" продлится до пятого сентября.
Фестиваль "Спасская башня" продлится до пятого сентября.