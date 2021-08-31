https://ria.ru/20210831/vsadniki-1747942381.html

На коне: рискованные трюки всадников Кремлевской школы верховой езды

На коне: рискованные трюки всадников Кремлевской школы верховой езды - РИА Новости, 31.08.2021

На коне: рискованные трюки всадников Кремлевской школы верховой езды

Одни из самых захватывающих на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" — выступления всадников, они дарят зрителям незабываемые впечатления. Команда... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:40

2021-08-31T15:40

2021-08-31T17:49

фото

москва

спасская башня

фото - фестиваль "спасская башня"

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Одни из самых захватывающих на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" — выступления всадников, они дарят зрителям незабываемые впечатления. Команда Кремлевской школы верховой езды — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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