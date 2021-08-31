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На коне: рискованные трюки всадников Кремлевской школы верховой езды
На коне: рискованные трюки всадников Кремлевской школы верховой езды - РИА Новости, 31.08.2021
На коне: рискованные трюки всадников Кремлевской школы верховой езды
Одни из самых захватывающих на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" — выступления всадников, они дарят зрителям незабываемые впечатления. Команда... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:40
2021-08-31T17:49
фото
москва
спасская башня
фото - фестиваль "спасская башня"
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Одни из самых захватывающих на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" — выступления всадников, они дарят зрителям незабываемые впечатления. Команда Кремлевской школы верховой езды — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, спасская башня, фото - фестиваль "спасская башня"
15:40 31.08.2021 (обновлено: 17:49 31.08.2021)
 

На коне: рискованные трюки всадников Кремлевской школы верховой езды

Читать ria.ru в
Одни из самых захватывающих на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" — выступления всадников, они дарят зрителям незабываемые впечатления. Команда Кремлевской школы верховой езды — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Конные представления на фестивале "Спасская башня" можно увидеть каждый день.

Выступление команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
1 из 12

Конные представления на фестивале "Спасская башня" можно увидеть каждый день.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В программе — джигитовка и демонстрация владения казацким оружием, показательные выступления и эстафеты.

Выступление команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
2 из 12

В программе — джигитовка и демонстрация владения казацким оружием, показательные выступления и эстафеты.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают за выступлениями всадников на Красной площади.

Зрители во время выступления команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
3 из 12

Зрители наблюдают за выступлениями всадников на Красной площади.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Команда всадников Кремлевской школы верховой езды — постоянный участник фестиваля.

Выступление команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
4 из 12

Команда всадников Кремлевской школы верховой езды — постоянный участник фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В этом году школа подготовила для "Спасской башни" новую программу.

Выступление участника команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
5 из 12

В этом году школа подготовила для "Спасской башни" новую программу.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Всадники команды порадуют зрителей не только на конном манеже, но и на главной сцене фестиваля.

Выступление участника команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
6 из 12

Всадники команды порадуют зрителей не только на конном манеже, но и на главной сцене фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Конно-спортивный клуб "Кремлевская школа верховой езды" существует с 2006 года.

Выступление команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
7 из 12

Конно-спортивный клуб "Кремлевская школа верховой езды" существует с 2006 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Школа возрождает традиции верховой езды и популяризирует конный спорт.

Выступление участника команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
8 из 12

Школа возрождает традиции верховой езды и популяризирует конный спорт.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Всадники прекрасно владеют приемами джигитовки и разными видами казачьего оружия.

Выступление команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
9 из 12

Всадники прекрасно владеют приемами джигитовки и разными видами казачьего оружия.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Участник команды Кремлевской школы верховой езды.

Выступление участника команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
10 из 12

Участник команды Кремлевской школы верховой езды.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Гордость клуба — совместная команда Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды.

Выступление команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
11 из 12

Гордость клуба — совместная команда Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Спасская башня" продлится до пятого сентября.

Участник команды Кремлевской школы верховой езды в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
12 из 12

Фестиваль "Спасская башня" продлится до пятого сентября.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
 
ФотоМоскваСпасская башняФото - Фестиваль "Спасская Башня"
 
 
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