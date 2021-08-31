https://ria.ru/20210831/voyna-1747962299.html

Новая мировая война неприемлема, заявил Лавров

Новая мировая война неприемлема, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2021

Новая мировая война неприемлема, заявил Лавров

Новая мировая война неприемлема, это понимает любой вменяемый политик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:58

2021-08-31T11:58

2021-08-31T11:58

в мире

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Новая мировая война неприемлема, это понимает любой вменяемый политик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема. Это любой вменяемый политик, конечно же, понимает", - заявил Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

https://ria.ru/20210830/voyna-1747849021.html

россия

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в мире, сергей лавров, россия