https://ria.ru/20210831/voyna-1747962299.html
Новая мировая война неприемлема, заявил Лавров
Новая мировая война неприемлема, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2021
Новая мировая война неприемлема, заявил Лавров
Новая мировая война неприемлема, это понимает любой вменяемый политик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:58
2021-08-31T11:58
2021-08-31T11:58
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Новая мировая война неприемлема, это понимает любой вменяемый политик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема. Это любой вменяемый политик, конечно же, понимает", - заявил Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.
https://ria.ru/20210830/voyna-1747849021.html
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в мире, сергей лавров, россия
Новая мировая война неприемлема, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: новая мировая война неприемлема, это понимает любой вменяемый политик