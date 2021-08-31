https://ria.ru/20210831/urok-1748040368.html

Всероссийский урок безопасности стартует в начале нового учебного года

Всероссийский урок безопасности стартует в начале нового учебного года - РИА Новости, 31.08.2021

Всероссийский урок безопасности стартует в начале нового учебного года

Всероссийский урок безопасности, организатором которого выступает ГК "Просвещение", стартует в начале нового учебного года. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:21

2021-08-31T17:21

2021-08-31T17:21

общество

просвещение

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Всероссийский урок безопасности, организатором которого выступает ГК "Просвещение", стартует в начале нового учебного года.На сайте урокбезопасности.рф участники найдут готовые методические рекомендации, видеоуроки, тестовые задания для очной и онлайн-проверки знаний. В течение всего учебного года проект будет обновляться – к каждому новому уроку в нём появятся материалы для разных тем: гражданская оборона, пожарная безопасность, безопасность в интернете, правила дорожного движения, противодействие терроризму.Первый урок безопасности, посвященный действиям в чрезвычайных ситуациях и приуроченный ко Дню борьбы с терроризмом, продлится три дня – с 1 по 3 сентября.Урок безопасности организован Группой компаний "Просвещение", проектом ГЕРОИ, при поддержке МЧС России и ВКонтакте.Третьего сентября эксперты Центра экстренной психологической помощи МЧС России проведут открытый практический онлайн-урок, посвященный оказанию первой помощи. Трансляция пройдёт эксклюзивно в сообществе Просвещения ВКонтакте.Следующий урок по теме "Правила дорожного движения" стартует 25 сентября и пройдет в течение пяти дней – до 29 сентября.

https://ria.ru/20210824/urok-1747081547.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, просвещение