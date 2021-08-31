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Всероссийский урок безопасности стартует в начале нового учебного года
Всероссийский урок безопасности стартует в начале нового учебного года - РИА Новости, 31.08.2021
Всероссийский урок безопасности стартует в начале нового учебного года
Всероссийский урок безопасности, организатором которого выступает ГК "Просвещение", стартует в начале нового учебного года. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:21
2021-08-31T17:21
общество
просвещение
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Всероссийский урок безопасности, организатором которого выступает ГК "Просвещение", стартует в начале нового учебного года.На сайте урокбезопасности.рф участники найдут готовые методические рекомендации, видеоуроки, тестовые задания для очной и онлайн-проверки знаний. В течение всего учебного года проект будет обновляться – к каждому новому уроку в нём появятся материалы для разных тем: гражданская оборона, пожарная безопасность, безопасность в интернете, правила дорожного движения, противодействие терроризму.Первый урок безопасности, посвященный действиям в чрезвычайных ситуациях и приуроченный ко Дню борьбы с терроризмом, продлится три дня – с 1 по 3 сентября.Урок безопасности организован Группой компаний "Просвещение", проектом ГЕРОИ, при поддержке МЧС России и ВКонтакте.Третьего сентября эксперты Центра экстренной психологической помощи МЧС России проведут открытый практический онлайн-урок, посвященный оказанию первой помощи. Трансляция пройдёт эксклюзивно в сообществе Просвещения ВКонтакте.Следующий урок по теме "Правила дорожного движения" стартует 25 сентября и пройдет в течение пяти дней – до 29 сентября.
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общество, просвещение
17:21 31.08.2021
 

Всероссийский урок безопасности стартует в начале нового учебного года

© Предоставлено ГК "Просвещение"Всероссийский урок безопасности стартует в начале нового учебного года
Всероссийский урок безопасности стартует в начале нового учебного года
© Предоставлено ГК "Просвещение"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Всероссийский урок безопасности, организатором которого выступает ГК "Просвещение", стартует в начале нового учебного года.
"Масштабное мероприятие пройдёт в двух форматах – для школьников с 1-го по 9-й классы и для учителей. Педагоги проведут классные часы на актуальные темы, а ребята ответят на вопросы и проверят свой уровень знаний по разным темам ОБЖ", - говорится в сообщении ГК "Просвещение".
На сайте урокбезопасности.рф участники найдут готовые методические рекомендации, видеоуроки, тестовые задания для очной и онлайн-проверки знаний. В течение всего учебного года проект будет обновляться – к каждому новому уроку в нём появятся материалы для разных тем: гражданская оборона, пожарная безопасность, безопасность в интернете, правила дорожного движения, противодействие терроризму.
Первый урок безопасности, посвященный действиям в чрезвычайных ситуациях и приуроченный ко Дню борьбы с терроризмом, продлится три дня – с 1 по 3 сентября.
Урок безопасности организован Группой компаний "Просвещение", проектом ГЕРОИ, при поддержке МЧС России и ВКонтакте.
Третьего сентября эксперты Центра экстренной психологической помощи МЧС России проведут открытый практический онлайн-урок, посвященный оказанию первой помощи. Трансляция пройдёт эксклюзивно в сообществе Просвещения ВКонтакте.
Следующий урок по теме "Правила дорожного движения" стартует 25 сентября и пройдет в течение пяти дней – до 29 сентября.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 18:04
Всероссийский урок в этом году пройдет по новой программе
 
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