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Скептики еще будут аплодировать вступлению Украины в НАТО, заявили в МИД
Скептики еще будут аплодировать вступлению Украины в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 31.08.2021
Скептики еще будут аплодировать вступлению Украины в НАТО, заявили в МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что все скептики вступления Киева в НАТО спустя время будут аплодировать его членству в альянсе. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:55
2021-08-31T16:55
2021-08-31T16:55
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что все скептики вступления Киева в НАТО спустя время будут аплодировать его членству в альянсе.Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что конфликт в Донбассе не мешает Киеву стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступлению страны во время войны на ее территории, в североатлантическом договоре нет. В Госдуме призвали НАТО дезавуировать заявления посла на Украине о вступлении в альянс"Те, кто высказывают какой-то скепсис относительно нашего членства в НАТО, пройдет время и все они будут стоя аплодировать членству Украины в НАТО", - сказал Кулеба журналистам.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210831/nato-1747912168.html
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в мире, украина, киев, нато, мид украины, дмитрий кулеба
Скептики еще будут аплодировать вступлению Украины в НАТО, заявили в МИД
Глава МИД Украины Кулеба: скептики еще будут аплодировать вступлению страны в НАТО