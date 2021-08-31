Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/ukraina-1747985183.html
"Лакомый кусочек": украинский генерал призвал готовиться к нападению России
"Лакомый кусочек": украинский генерал призвал готовиться к нападению России - РИА Новости, 31.08.2021
"Лакомый кусочек": украинский генерал призвал готовиться к нападению России
Бывший замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь Романенко предупредил о возможном захвате Россией острова Змеиный в Черном море. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:41
2021-08-31T15:32
в мире
киев
николаевская область
игорь романенко
россия
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148090/70/1480907079_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_dc379b25758c9158648ba27bf97bba2d.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь Романенко предупредил о возможном захвате Россией острова Змеиный в Черном море.По его словам, этот объект — "лакомый кусочек" для Москвы и взятие его под контроль приведет к блокировке портов Одесской и Николаевской областей."Российскими силами его можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль", — подчеркнул Романенко в беседе с РБК Украина.Генерал отметил, что в республике уже прорабатывают план обороны острова. Он также выразил мнение, что от нападения Россию останавливает лишь возможная негативная реакция мирового сообщества.Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назвал условие для военного наступления на востоке Украины. По его словам, такое случится, только если на них "нападут россияне". При этом он отметил, что в Киеве предусматривают политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/gryzlov-1747423263.html
киев
николаевская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148090/70/1480907079_319:0:2924:1954_1920x0_80_0_0_d6d411bf12789f90142f9be1b3756c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, николаевская область, игорь романенко, россия, алексей арестович
13:41 31.08.2021 (обновлено: 15:32 31.08.2021)
 
"Лакомый кусочек": украинский генерал призвал готовиться к нападению России

Украинский генерал Романенко заявил о высокой угрозе нападения России на остров Змеиный

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГенерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко
Генерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь Романенко предупредил о возможном захвате Россией острова Змеиный в Черном море.
По его словам, этот объект — "лакомый кусочек" для Москвы и взятие его под контроль приведет к блокировке портов Одесской и Николаевской областей.
"Российскими силами его можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль", — подчеркнул Романенко в беседе с РБК Украина.
Генерал отметил, что в республике уже прорабатывают план обороны острова. Он также выразил мнение, что от нападения Россию останавливает лишь возможная негативная реакция мирового сообщества.
Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назвал условие для военного наступления на востоке Украины. По его словам, такое случится, только если на них "нападут россияне". При этом он отметил, что в Киеве предусматривают политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 20:39В мире
"Клоунада". Грызлов заявил о срыве Киевом заседания подгруппы по Донбассу
 
В миреКиевНиколаевская областьИгорь РоманенкоРоссияАлексей Арестович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния