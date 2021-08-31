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"Лакомый кусочек": украинский генерал призвал готовиться к нападению России
"Лакомый кусочек": украинский генерал призвал готовиться к нападению России - РИА Новости, 31.08.2021
"Лакомый кусочек": украинский генерал призвал готовиться к нападению России
Бывший замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь Романенко предупредил о возможном захвате Россией острова Змеиный в Черном море. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:41
2021-08-31T13:41
2021-08-31T15:32
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киев
николаевская область
игорь романенко
россия
алексей арестович
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь Романенко предупредил о возможном захвате Россией острова Змеиный в Черном море.По его словам, этот объект — "лакомый кусочек" для Москвы и взятие его под контроль приведет к блокировке портов Одесской и Николаевской областей."Российскими силами его можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль", — подчеркнул Романенко в беседе с РБК Украина.Генерал отметил, что в республике уже прорабатывают план обороны острова. Он также выразил мнение, что от нападения Россию останавливает лишь возможная негативная реакция мирового сообщества.Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назвал условие для военного наступления на востоке Украины. По его словам, такое случится, только если на них "нападут россияне". При этом он отметил, что в Киеве предусматривают политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/gryzlov-1747423263.html
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в мире, киев, николаевская область, игорь романенко, россия, алексей арестович
13:41 31.08.2021 (обновлено: 15:32 31.08.2021)
"Лакомый кусочек": украинский генерал призвал готовиться к нападению России
Украинский генерал Романенко заявил о высокой угрозе нападения России на остров Змеиный