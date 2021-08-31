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В Пентагоне заявили, что талибы не представляют угрозы для США

В Пентагоне заявили, что талибы не представляют угрозы для США - РИА Новости, 31.08.2021

В Пентагоне заявили, что талибы не представляют угрозы для США

США не видят вызовов от "Талибана"*, а только от "Исламского государства"*, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:47

2021-08-31T00:47

2021-08-31T00:47

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

министерство обороны сша

исламское государство

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не видят вызовов от "Талибана"*, а только от "Исламского государства"*, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи."Вызовов от "Талибана"* не будет, будут вызовы от ИГ*", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.Он при этом отметил, что талибы освободили многих сторонников ИГ* из тюрем.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210831/peregovory-1747912560.html

сша

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в мире, сша, талибан, министерство обороны сша, исламское государство