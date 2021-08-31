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В Пентагоне заявили, что талибы не представляют угрозы для США
В Пентагоне заявили, что талибы не представляют угрозы для США - РИА Новости, 31.08.2021
В Пентагоне заявили, что талибы не представляют угрозы для США
США не видят вызовов от "Талибана"*, а только от "Исламского государства"*, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:47
2021-08-31T00:47
2021-08-31T00:47
захват власти в афганистане талибами
в мире
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исламское государство
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не видят вызовов от "Талибана"*, а только от "Исламского государства"*, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи."Вызовов от "Талибана"* не будет, будут вызовы от ИГ*", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.Он при этом отметил, что талибы освободили многих сторонников ИГ* из тюрем.*Террористические организации, запрещенные в России.
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в мире, сша, талибан, министерство обороны сша, исламское государство
В Пентагоне заявили, что талибы не представляют угрозы для США
Глава центрального командования ВС США Маккензи: талибы не представляют угрозы для США