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В Ростове-на-Дону зарезали мать с годовалой дочерью
В Ростове-на-Дону зарезали мать с годовалой дочерью - РИА Новости, 31.08.2021
В Ростове-на-Дону зарезали мать с годовалой дочерью
Жительницу Ростова-на-Дону и ее годовалую дочь нашли зарезанными в собственной квартире, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:49
2021-08-31T19:49
2021-08-31T22:37
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОЛГОГРАД, 31 авг — РИА Новости. Жительницу Ростова-на-Дону и ее годовалую дочь нашли зарезанными в собственной квартире, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по Ростовской области."Тридцатого августа 2021 года из органов полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной по переулку Халтуринский в Ростове-на-Дону, тел 32-летней женщины и ее годовалой дочери с телесными повреждениями в виде колото-резаных ранений", — сообщили в ведомстве.По данным СК, в квартире нет следов взлома, а входная дверь была заперта изнутри. Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", эксперты изучают предметы, изъятые с места происшествия.
https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:49 31.08.2021 (обновлено: 22:37 31.08.2021)
В Ростове-на-Дону зарезали мать с годовалой дочерью
СК: женщину и ее годовалую дочь нашли зарезанными в квартире в Ростове-на-Дону