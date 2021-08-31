https://ria.ru/20210831/ubiystvo-1748067141.html

В Ростове-на-Дону зарезали мать с годовалой дочерью

В Ростове-на-Дону зарезали мать с годовалой дочерью - РИА Новости, 31.08.2021

В Ростове-на-Дону зарезали мать с годовалой дочерью

Жительницу Ростова-на-Дону и ее годовалую дочь нашли зарезанными в собственной квартире, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:49

2021-08-31T19:49

2021-08-31T22:37

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОЛГОГРАД, 31 авг — РИА Новости. Жительницу Ростова-на-Дону и ее годовалую дочь нашли зарезанными в собственной квартире, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по Ростовской области."Тридцатого августа 2021 года из органов полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной по переулку Халтуринский в Ростове-на-Дону, тел 32-летней женщины и ее годовалой дочери с телесными повреждениями в виде колото-резаных ранений", — сообщили в ведомстве.По данным СК, в квартире нет следов взлома, а входная дверь была заперта изнутри. Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", эксперты изучают предметы, изъятые с места происшествия.

https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия