https://ria.ru/20210831/turisty-1747938720.html
В Северной Осетии группа туристов попала под лавину
В Северной Осетии группа туристов попала под лавину - РИА Новости, 31.08.2021
В Северной Осетии группа туристов попала под лавину
Группа туристов с Украины попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии, очевидец смог спасти женщину, сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:54
2021-08-31T09:54
2021-08-31T10:46
туризм
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
новости - туризм
казбек (гора)
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ПЯТИГОРСК, 31 авг — РИА Новости. Группа туристов с Украины попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии, очевидец смог спасти женщину, сообщает управление МЧС по региону.Всего пострадали три человека. У одной из путешественниц перелом ноги, о состоянии остальных не сообщается.По предварительным данным, альпинисты поднимались со стороны Грузии, а стихия застала их на нейтральной территории.Очевидцем оказался одиночный турист, который зарегистрировал свой маршрут в МЧС. Для спасательной операции вылетел грузинский вертолет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, новости - туризм, казбек (гора)
09:54 31.08.2021 (обновлено: 10:46 31.08.2021)
В Северной Осетии группа туристов попала под лавину
На горе Казбек в Северной Осетии группа туристов попала под лавину, трое пострадали