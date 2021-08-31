https://ria.ru/20210831/turisty-1747938720.html

В Северной Осетии группа туристов попала под лавину

В Северной Осетии группа туристов попала под лавину - РИА Новости, 31.08.2021

В Северной Осетии группа туристов попала под лавину

Группа туристов с Украины попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии, очевидец смог спасти женщину, сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:54

2021-08-31T09:54

2021-08-31T10:46

туризм

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика северная осетия - алания

новости - туризм

казбек (гора)

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ПЯТИГОРСК, 31 авг — РИА Новости. Группа туристов с Украины попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии, очевидец смог спасти женщину, сообщает управление МЧС по региону.Всего пострадали три человека. У одной из путешественниц перелом ноги, о состоянии остальных не сообщается.По предварительным данным, альпинисты поднимались со стороны Грузии, а стихия застала их на нейтральной территории.Очевидцем оказался одиночный турист, который зарегистрировал свой маршрут в МЧС. Для спасательной операции вылетел грузинский вертолет.

https://ria.ru/20210820/vulkan-1746522829.html

казбек (гора)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, новости - туризм, казбек (гора)