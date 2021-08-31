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В Самарской области обнаружили 120-летнюю деревянную трубу
В Самарской области обнаружили 120-летнюю деревянную трубу - РИА Новости, 31.08.2021
В Самарской области обнаружили 120-летнюю деревянную трубу
Специалисты во время ремонта канализации в городе Сызрань Самарской области обнаружили деревянный участок трубы, который работал около 120 лет, сообщил РИА... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:17
2021-08-31T15:39
сызрань
самарская область
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САМАРА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты во время ремонта канализации в городе Сызрань Самарской области обнаружили деревянный участок трубы, который работал около 120 лет, сообщил РИА Новости и.о. главного инженера "Сызраньводоканала" Дмитрий Котов."Во время ремонта канализации на улице Ульяновской специалисты обнаружили, что часть участка трубы деревянная. Ей около 120 лет. Она в таком неприглядном виде была, но тем не менее работала", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время деревянный участок канализации заменен на пластиковый.
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сызрань, самарская область
14:17 31.08.2021 (обновлено: 15:39 31.08.2021)
 
В Самарской области обнаружили 120-летнюю деревянную трубу

В Самарской области обнаружили 120-летнюю деревянную трубу во время ремонта канализации

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкМонумент Славы и здание правительства Самарской области в Самаре
Монумент Славы и здание правительства Самарской области в Самаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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САМАРА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты во время ремонта канализации в городе Сызрань Самарской области обнаружили деревянный участок трубы, который работал около 120 лет, сообщил РИА Новости и.о. главного инженера "Сызраньводоканала" Дмитрий Котов.
"Во время ремонта канализации на улице Ульяновской специалисты обнаружили, что часть участка трубы деревянная. Ей около 120 лет. Она в таком неприглядном виде была, но тем не менее работала", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время деревянный участок канализации заменен на пластиковый.
Работа археолога на месте раскопок - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 21:17В России
На месте строительства дороги под Самарой нашли древние поселения
 
СызраньСамарская область
 
 
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