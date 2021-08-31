Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/travlya-1748019348.html
Семья Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти, прокомментировала травлю
Семья Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти, прокомментировала травлю - РИА Новости, 31.08.2021
Семья Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти, прокомментировала травлю
Семья Маргариты Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти рук, не будет жаловаться в полицию на устроенную в сети подписчиками националистического движения... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:57
2021-08-31T16:03
общество
дмитрий песков
маргарита грачева
россия
дмитрий грачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172697_0:158:1080:766_1920x0_80_0_0_2bd0b5d9e7867af48f6710880bc2bf30.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Семья Маргариты Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти рук, не будет жаловаться в полицию на устроенную в сети подписчиками националистического движения "Мужское государство" травлю, сообщил РИА Новости ее супруг Максим Андрющенко.Ранее в СМИ появилась информация о том, что националистическое движение "Мужское государство" устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы."В полицию заявление подавать не будем. Нам это неинтересно", - сказал Андрющенко, отметив, что даже посмеялся над ситуацией.Он добавил, что супруга не расстроилась, "даже удивилась, что такое бывает".Он добавил, что происходящее можно назвать "гениальным бизнес-проектом".В ноября 2017 года, Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите Грачевой увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил ее экс-мужа к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред.После трагедии на правой руке у Маргариты был установлен бионический протез. Она снова вышла замуж, в августе у нее родился третий ребенок. Как сообщает Telegram-канал RT, после известия о рождении сына Грачевой основатель незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" призвал своих подписчиков к травле женщины и опубликовал ссылки на ее аккаунты. Пользователи написали ей угрозы и оскорбления, из-за чего Маргарите пришлось закрывать страницу в интернете, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210401/gracheva-1603875573.html
https://ria.ru/20200113/1563353245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172697_0:32:1080:842_1920x0_80_0_0_3e83cb21a7578bd80ff0187203ce7906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, дмитрий песков, маргарита грачева, россия, дмитрий грачев
15:57 31.08.2021 (обновлено: 16:03 31.08.2021)
 
Семья Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти, прокомментировала травлю

Семья Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти, прокомментировала травлю в соцсетях

© Фото : @margoritka1211/InstagramМаргарита Грачева
Маргарита Грачева - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : @margoritka1211/Instagram
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Семья Маргариты Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти рук, не будет жаловаться в полицию на устроенную в сети подписчиками националистического движения "Мужское государство" травлю, сообщил РИА Новости ее супруг Максим Андрющенко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что националистическое движение "Мужское государство" устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы.
Маргарита Грачева - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 21:28
Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, ждет ребенка
"В полицию заявление подавать не будем. Нам это неинтересно", - сказал Андрющенко, отметив, что даже посмеялся над ситуацией.
Он добавил, что супруга не расстроилась, "даже удивилась, что такое бывает".
"Я вчера почитал эти посты, нашел, откуда это полезло, читал комментарии, и мне стало еще веселей, когда увидел, что в их же лагере люди разделились. Некоторые стали писать, зачем ребят трогаете, чего вы пристали к девушке-инвалиду, отстаньте от нее. То есть даже в их лагере соратников идет раздор", - сказал Андрющенко, назвав подобную травлю безумием.
Он добавил, что происходящее можно назвать "гениальным бизнес-проектом".
"Сидит некий человек, получает заказ – есть такой-то ресторан, личность, и нужно, чтобы их уничтожили. И он это делает. То есть некое устранение конкуренции", - сказал он.
В ноября 2017 года, Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите Грачевой увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил ее экс-мужа к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред.
После трагедии на правой руке у Маргариты был установлен бионический протез. Она снова вышла замуж, в августе у нее родился третий ребенок. Как сообщает Telegram-канал RT, после известия о рождении сына Грачевой основатель незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" призвал своих подписчиков к травле женщины и опубликовал ссылки на ее аккаунты. Пользователи написали ей угрозы и оскорбления, из-за чего Маргарите пришлось закрывать страницу в интернете, отмечается в сообщении.
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
13 января 2020, 10:22
Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о спасенной руке
 
ОбществоДмитрий ПесковМаргарита ГрачеваРоссияДмитрий Грачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния