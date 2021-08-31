15:57 31.08.2021 (обновлено: 16:03 31.08.2021)
Семья Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти, прокомментировала травлю
Семья Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти, прокомментировала травлю в соцсетях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Семья Маргариты Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти рук, не будет жаловаться в полицию на устроенную в сети подписчиками националистического движения "Мужское государство" травлю, сообщил РИА Новости ее супруг Максим Андрющенко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что националистическое движение "Мужское государство" устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы.
1 апреля, 21:28Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, ждет ребенка
"В полицию заявление подавать не будем. Нам это неинтересно", - сказал Андрющенко, отметив, что даже посмеялся над ситуацией.
Он добавил, что супруга не расстроилась, "даже удивилась, что такое бывает".
"Я вчера почитал эти посты, нашел, откуда это полезло, читал комментарии, и мне стало еще веселей, когда увидел, что в их же лагере люди разделились. Некоторые стали писать, зачем ребят трогаете, чего вы пристали к девушке-инвалиду, отстаньте от нее. То есть даже в их лагере соратников идет раздор", - сказал Андрющенко, назвав подобную травлю безумием.
Он добавил, что происходящее можно назвать "гениальным бизнес-проектом".
"Сидит некий человек, получает заказ – есть такой-то ресторан, личность, и нужно, чтобы их уничтожили. И он это делает. То есть некое устранение конкуренции", - сказал он.
В ноября 2017 года, Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите Грачевой увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил ее экс-мужа к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред.
После трагедии на правой руке у Маргариты был установлен бионический протез. Она снова вышла замуж, в августе у нее родился третий ребенок. Как сообщает Telegram-канал RT, после известия о рождении сына Грачевой основатель незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" призвал своих подписчиков к травле женщины и опубликовал ссылки на ее аккаунты. Пользователи написали ей угрозы и оскорбления, из-за чего Маргарите пришлось закрывать страницу в интернете, отмечается в сообщении.
13 января 2020, 10:22Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о спасенной руке