https://ria.ru/20210831/travlya-1748019348.html

Семья Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти, прокомментировала травлю

Семья Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти, прокомментировала травлю - РИА Новости, 31.08.2021

Семья Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти, прокомментировала травлю

Семья Маргариты Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти рук, не будет жаловаться в полицию на устроенную в сети подписчиками националистического движения... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:57

2021-08-31T15:57

2021-08-31T16:03

общество

дмитрий песков

маргарита грачева

россия

дмитрий грачев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Семья Маргариты Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти рук, не будет жаловаться в полицию на устроенную в сети подписчиками националистического движения "Мужское государство" травлю, сообщил РИА Новости ее супруг Максим Андрющенко.Ранее в СМИ появилась информация о том, что националистическое движение "Мужское государство" устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы."В полицию заявление подавать не будем. Нам это неинтересно", - сказал Андрющенко, отметив, что даже посмеялся над ситуацией.Он добавил, что супруга не расстроилась, "даже удивилась, что такое бывает".Он добавил, что происходящее можно назвать "гениальным бизнес-проектом".В ноября 2017 года, Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите Грачевой увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил ее экс-мужа к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред.После трагедии на правой руке у Маргариты был установлен бионический протез. Она снова вышла замуж, в августе у нее родился третий ребенок. Как сообщает Telegram-канал RT, после известия о рождении сына Грачевой основатель незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" призвал своих подписчиков к травле женщины и опубликовал ссылки на ее аккаунты. Пользователи написали ей угрозы и оскорбления, из-за чего Маргарите пришлось закрывать страницу в интернете, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210401/gracheva-1603875573.html

https://ria.ru/20200113/1563353245.html

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общество, дмитрий песков, маргарита грачева, россия, дмитрий грачев