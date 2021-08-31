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Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021
Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что организация вывода американских войск из Афганистана подорвала уважение к Штатам. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T04:25
2021-08-31T04:25
2021-08-31T04:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что организация вывода американских войск из Афганистана подорвала уважение к Штатам.Трамп назвал членов нынешней администрации США "идиотами". По его словам, они ответственны за то, что талибам передан список оставшихся в Афганистане американцев.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, дональд трамп
04:25 31.08.2021 (обновлено: 04:41 31.08.2021)
Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
Трамп: в мире перестанут уважать США после вывода войск из Афганистана