https://ria.ru/20210831/telegram-1747951401.html

Правительство запустило официальный Telegram-канал

Правительство запустило официальный Telegram-канал - РИА Новости, 31.08.2021

Правительство запустило официальный Telegram-канал

Правительство России запустило официальный Telegram-канал, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:16

2021-08-31T11:16

2021-08-31T11:16

общество

технологии

правительство рф

михаил мишустин

telegram (приложение)

борис беляков

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России запустило официальный Telegram-канал, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что там ежедневно будут публиковать информацию о решениях кабмина, размещать отчёты о мероприятиях, рабочих поездках председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителей."В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", - приводятся на сайте слова пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова.

https://ria.ru/20210830/telegram-1747906668.html

россия

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2021

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общество, технологии, правительство рф, михаил мишустин, telegram (приложение), борис беляков, россия