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Правительство запустило официальный Telegram-канал
Правительство запустило официальный Telegram-канал - РИА Новости, 31.08.2021
Правительство запустило официальный Telegram-канал
Правительство России запустило официальный Telegram-канал, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:16
2021-08-31T11:16
общество
технологии
правительство рф
михаил мишустин
telegram (приложение)
борис беляков
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России запустило официальный Telegram-канал, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что там ежедневно будут публиковать информацию о решениях кабмина, размещать отчёты о мероприятиях, рабочих поездках председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителей."В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", - приводятся на сайте слова пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова.
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общество, технологии, правительство рф, михаил мишустин, telegram (приложение), борис беляков, россия
11:16 31.08.2021
 
Правительство запустило официальный Telegram-канал

Правительство России запустило официальный Telegram-канал

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России запустило официальный Telegram-канал, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство приняло решение запустить официальный Telegram-канал, чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате", - говорится в сообщении.
Отмечается, что там ежедневно будут публиковать информацию о решениях кабмина, размещать отчёты о мероприятиях, рабочих поездках председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителей.
"В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", - приводятся на сайте слова пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 22:34
Приложение Telegram загрузили более миллиарда раз
 
ОбществоТехнологииПравительство РФМихаил МишустинTelegram (приложение)Борис БеляковРоссия
 
 
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