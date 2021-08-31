https://ria.ru/20210831/telegram-1747951401.html
Правительство запустило официальный Telegram-канал
Правительство запустило официальный Telegram-канал - РИА Новости, 31.08.2021
Правительство запустило официальный Telegram-канал
Правительство России запустило официальный Telegram-канал, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:16
2021-08-31T11:16
2021-08-31T11:16
общество
технологии
правительство рф
михаил мишустин
telegram (приложение)
борис беляков
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России запустило официальный Telegram-канал, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что там ежедневно будут публиковать информацию о решениях кабмина, размещать отчёты о мероприятиях, рабочих поездках председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителей."В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", - приводятся на сайте слова пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова.
https://ria.ru/20210830/telegram-1747906668.html
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общество, технологии, правительство рф, михаил мишустин, telegram (приложение), борис беляков, россия
Правительство запустило официальный Telegram-канал
Правительство России запустило официальный Telegram-канал