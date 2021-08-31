https://ria.ru/20210831/taliby-1747911071.html

Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана

Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021

Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана

Все иностранные военные покинули территорию Афганистана, теперь страна полностью под контролем "Талибана"*, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:10

2021-08-31T00:10

2021-08-31T00:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

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сша

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Все иностранные военные покинули территорию Афганистана, теперь страна полностью под контролем "Талибана"*, заявил РИА Новости официальный представитель политбюро движения Мохаммад Наим."Талибан"* неоднократно выступал с требованиями к США и их союзникам завершить эвакуацию своего контингента из Афганистана до 31 августа. При этом талибы контролируют всю территорию страны, кроме провинции Панджшер, где под знаменами "Северного альянса" было объявлено сопротивление из числа тех, кто отказался признавать власть "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210825/peregovory-1747197956.html

афганистан

сша

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в мире, талибан, афганистан, сша