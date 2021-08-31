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Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана
Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021
Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана
Все иностранные военные покинули территорию Афганистана, теперь страна полностью под контролем "Талибана"*, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:10
2021-08-31T00:10
2021-08-31T00:56
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
сша
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Все иностранные военные покинули территорию Афганистана, теперь страна полностью под контролем "Талибана"*, заявил РИА Новости официальный представитель политбюро движения Мохаммад Наим."Талибан"* неоднократно выступал с требованиями к США и их союзникам завершить эвакуацию своего контингента из Афганистана до 31 августа. При этом талибы контролируют всю территорию страны, кроме провинции Панджшер, где под знаменами "Северного альянса" было объявлено сопротивление из числа тех, кто отказался признавать власть "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210825/peregovory-1747197956.html
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в мире, талибан, афганистан, сша
00:10 31.08.2021 (обновлено: 00:56 31.08.2021)
Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана
Представитель талибов Наим: движение контролирует всю территорию Афганистана