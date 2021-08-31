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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/taliban-1747995703.html
Источник: талибы объявят о формировании нового правительства в пятницу
Источник: талибы объявят о формировании нового правительства в пятницу - РИА Новости, 31.08.2021
Источник: талибы объявят о формировании нового правительства в пятницу
Захватившие власть в Афганистане талибы объявят о формировании нового правительства 3 сентября, его состав пока неизвестен, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:41
2021-08-31T14:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
хамид карзай
абдулла абдулла
ханиф атмар
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КАБУЛ, 31 авг - РИА Новости. Захватившие власть в Афганистане талибы объявят о формировании нового правительства 3 сентября, его состав пока неизвестен, сообщил РИА Новости высокопоставленный член военной комиссии "Талибана"*.Собеседник агентства сообщил на условиях анонимности, что пока неизвестно, кто войдет в состав правительства и каким будет его формат. При этом он уточнил, что речь, вероятно, будет идти о совете.Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил 22 августа, что вскоре может быть объявлено о новом правительстве Афганистана. Источник в движении сообщил РИА Новости, что глава политофиса талибов мулла Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана. Источник, близкий к талибам, сообщал РИА Новости, что руководить Афганистаном будет совет из 12 членов, в его состав войдут представители движения, а также экс-президент Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла.В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда проходила эвакуация иностранцев и работавших с ними афганцев, перешел под контроль талибов.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, талибан, афганистан, хамид карзай, абдулла абдулла, ханиф атмар
14:41 31.08.2021 (обновлено: 14:50 31.08.2021)
 
Источник: талибы объявят о формировании нового правительства в пятницу

Источник: талибы объявят о формировании нового правительства 3 сентября

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАБУЛ, 31 авг - РИА Новости. Захватившие власть в Афганистане талибы объявят о формировании нового правительства 3 сентября, его состав пока неизвестен, сообщил РИА Новости высокопоставленный член военной комиссии "Талибана"*.
Собеседник агентства сообщил на условиях анонимности, что пока неизвестно, кто войдет в состав правительства и каким будет его формат. При этом он уточнил, что речь, вероятно, будет идти о совете.
Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил 22 августа, что вскоре может быть объявлено о новом правительстве Афганистана. Источник в движении сообщил РИА Новости, что глава политофиса талибов мулла Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана. Источник, близкий к талибам, сообщал РИА Новости, что руководить Афганистаном будет совет из 12 членов, в его состав войдут представители движения, а также экс-президент Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла.
В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда проходила эвакуация иностранцев и работавших с ними афганцев, перешел под контроль талибов.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанХамид КарзайАбдулла АбдуллаХаниф Атмар
 
 
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