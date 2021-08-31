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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210831/swimming-1747977700.html
Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным?
Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным? - РИА Новости, 31.08.2021
Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным?
Как проходили первые соревнования по плаванию? Кроль, баттерфляй и брасс — какой из стилей самый древний? А какой — самый молодой? Почему плавание — это не только про пользу, но и про вред? Что побуждает людей к заплывам с психологической точки зрения? И как из прикладного и военного навыка плавание превратилось в любительский спорт и досуг?
2021-08-31T14:00
2021-08-31T14:00
истории.doc
спорт
история
подкаст
плавание
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Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным?
Как проходили первые соревнования по плаванию? Кроль, баттерфляй и брасс — какой из стилей самый древний? А какой — самый молодой? Почему плавание — это не только про пользу, но и про вред? Что побуждает людей к заплывам с психологической точки зрения? И как из прикладного и военного навыка плавание превратилось в любительский спорт и досуг?
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Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным?
Как проходили первые соревнования по плаванию? Кроль, баттерфляй и брасс — какой из стилей самый древний? А какой — самый молодой? Почему плавание — это не только про пользу, но и про вред? Что побуждает людей к заплывам с психологической точки зрения? И как из прикладного и военного навыка плавание превратилось в любительский спорт и досуг?
audio/mpeg
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спорт, история, подкаст, плавание, аудио
14:00 31.08.2021
 

Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным?

Истории.doc
Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Как проходили первые соревнования по плаванию? Кроль, баттерфляй и брасс — какой из стилей самый древний? А какой — самый молодой? Почему плавание — это не только про пользу, но и про вред? Что побуждает людей к заплывам с психологической точки зрения? И как из прикладного и военного навыка плавание превратилось в любительский спорт и досуг?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Алиса Хохлова
Эксперт эпизода: Алексей Лихобабин
Голоса эпизода: Артем Буфтяк и Дарья Дубинина
Монтаж: Семен Недовенчанный
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Истории.docСпортисторияПодкастПлавание
 
 
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