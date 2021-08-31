https://ria.ru/20210831/swimming-1747977700.html

Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным?

Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным? - РИА Новости, 31.08.2021

Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным?

Как проходили первые соревнования по плаванию? Кроль, баттерфляй и брасс — какой из стилей самый древний? А какой — самый молодой? Почему плавание — это не только про пользу, но и про вред? Что побуждает людей к заплывам с психологической точки зрения? И как из прикладного и военного навыка плавание превратилось в любительский спорт и досуг?

2021-08-31T14:00

2021-08-31T14:00

2021-08-31T14:00

истории.doc

спорт

история

подкаст

плавание

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Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным? Как проходили первые соревнования по плаванию? Кроль, баттерфляй и брасс — какой из стилей самый древний? А какой — самый молодой? Почему плавание — это не только про пользу, но и про вред? Что побуждает людей к заплывам с психологической точки зрения? И как из прикладного и военного навыка плавание превратилось в любительский спорт и досуг? audio/mpeg

Истории.doc. Зачем переплывать Ла-Манш и как это стало популярным? Как проходили первые соревнования по плаванию? Кроль, баттерфляй и брасс — какой из стилей самый древний? А какой — самый молодой? Почему плавание — это не только про пользу, но и про вред? Что побуждает людей к заплывам с психологической точки зрения? И как из прикладного и военного навыка плавание превратилось в любительский спорт и досуг? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, история, подкаст, плавание, аудио