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На Урале начали рассмотрение дела женщины, прятавшей дочь в шкафу
На Урале начали рассмотрение дела женщины, прятавшей дочь в шкафу - РИА Новости, 31.08.2021
На Урале начали рассмотрение дела женщины, прятавшей дочь в шкафу
Карпинский городской суд в Свердловской области начал рассмотрение дела женщины, которая полгода прятала ребенка в шкафу, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:42
2021-08-31T13:42
2021-08-31T13:42
происшествия
карпинск
свердловская область
анна кузнецова
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина. Карпинский городской суд в Свердловской области начал рассмотрение дела женщины, которая полгода прятала ребенка в шкафу, сообщили РИА Новости во вторник в суде.Ранее сообщалось, что в Карпинске девочку, которую мать полгода прятала в шкафу, госпитализировали с дистрофией, а позже поместили в дом ребенка в Екатеринбурге. Ее мать предстанет перед судом по обвинению в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщала журналистам, что девочка передана родственникам, она развивается в соответствии с возрастом."Началось вчера", - сказали в суде в ответ на вопрос, стартовало ли рассмотрение дела.В суде уточнили, что дело будут рассматривать в закрытом режиме.
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происшествия, карпинск, свердловская область, анна кузнецова, россия
На Урале начали рассмотрение дела женщины, прятавшей дочь в шкафу
На Урале начали рассмотрение дела женщины, которая полгода прятала дочь в шкафу