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Присяжные обсудят вердикт по первому делу бизнесмена Быкова
Присяжные обсудят вердикт по первому делу бизнесмена Быкова - РИА Новости, 31.08.2021
Присяжные обсудят вердикт по первому делу бизнесмена Быкова
Присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта по делу красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по делу об... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:34
2021-08-31T09:34
происшествия
красноярск
свердловский район
красноярский край
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский алюминиевый завод
анатолий быков
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КРАСНОЯРСК, 31 авг - РИА Новости. Присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта по делу красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства в 1994 году, сообщили РИА Новости в Красноярском краевом суде.По словам собеседницы агентства, присяжные начали обсуждение вердикта по делу в Свердловском районном суде.Свердловский районный суд Красноярска 22 апреля с участием присяжных заседателей приступил к рассмотрению дела Быкова, но из-за болезни адвоката подсудимого рассмотрение дела было отложено на 4 мая. Позже адвокат сообщил, что рассмотрение продолжится 11 мая. Заседание проходит без участия прессы и слушателей."Присяжные пошли в совещательную", - сказала собеседница агентства.Адвокат Быкова Алексей Прохоров уточнил РИА Новости, что присяжные должны вынести вердикт, виновен или нет его подзащитный.По данным прокуратуры Красноярского края, Быков обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР - умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием. По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки. Сам Быков вину не признает.По данным СК, Быков отвергает все выдвинутые против него обвинения по делу. Параллельно по второму делу ему вменяют вину в подстрекательстве к убийству и покушению. В рамках третьего дела ему вменяют уклонение от уплаты налогов более чем на 60 миллионов рублей.Анатолий Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.
https://ria.ru/20210722/bykov-1742359042.html
https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html
красноярск
свердловский район
красноярский край
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происшествия, красноярск, свердловский район, красноярский край, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), красноярский алюминиевый завод, анатолий быков
09:34 31.08.2021
 
Присяжные обсудят вердикт по первому делу бизнесмена Быкова

Присяжные приступили к обсуждению вердикта по первому делу бизнесмена Быкова

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 31 авг - РИА Новости. Присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта по делу красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства в 1994 году, сообщили РИА Новости в Красноярском краевом суде.
По словам собеседницы агентства, присяжные начали обсуждение вердикта по делу в Свердловском районном суде.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 12:57
Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение
Свердловский районный суд Красноярска 22 апреля с участием присяжных заседателей приступил к рассмотрению дела Быкова, но из-за болезни адвоката подсудимого рассмотрение дела было отложено на 4 мая. Позже адвокат сообщил, что рассмотрение продолжится 11 мая. Заседание проходит без участия прессы и слушателей.
"Присяжные пошли в совещательную", - сказала собеседница агентства.
Адвокат Быкова Алексей Прохоров уточнил РИА Новости, что присяжные должны вынести вердикт, виновен или нет его подзащитный.
По данным прокуратуры Красноярского края, Быков обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР - умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием. По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.
Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.
Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки. Сам Быков вину не признает.
По данным СК, Быков отвергает все выдвинутые против него обвинения по делу. Параллельно по второму делу ему вменяют вину в подстрекательстве к убийству и покушению. В рамках третьего дела ему вменяют уклонение от уплаты налогов более чем на 60 миллионов рублей.
Анатолий Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 11:36
Бизнесмен Быков, находящийся в СИЗО, намерен баллотироваться в Госдуму
 
ПроисшествияКрасноярскСвердловский районКрасноярский крайГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский алюминиевый заводАнатолий Быков
 
 
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