https://ria.ru/20210831/studenty-1748002387.html

Садовничий озвучил требования по коронавирусу к иностранным студентам

Садовничий озвучил требования по коронавирусу к иностранным студентам - РИА Новости, 31.08.2021

Садовничий озвучил требования по коронавирусу к иностранным студентам

Приезжающие в РФ из-за рубежа студенты должны пройти карантин и обследования на коронавирус, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:01

2021-08-31T15:01

2021-08-31T15:17

общество

виктор садовничий

россия

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Приезжающие в РФ из-за рубежа студенты должны пройти карантин и обследования на коронавирус, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий."Наша страна приняла решения, независимо от локдауна в той стране (где находится студент - ред), можно приехать, только пройти карантин, обследования", - сказал Садовничий ходе пресс-конференции, посвященной началу учебного года.Он добавил, что в МГУ учатся около 12 тысяч иностранных студентов.Садовничий отметил, что студенты из тех стран, которые находятся в локдауне и не выпускают граждан, смогут начать заниматься дистанционно.

https://ria.ru/20210831/distantsionka-1747995438.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, виктор садовничий, россия, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии