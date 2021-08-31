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Садовничий озвучил требования по коронавирусу к иностранным студентам
Садовничий озвучил требования по коронавирусу к иностранным студентам - РИА Новости, 31.08.2021
Садовничий озвучил требования по коронавирусу к иностранным студентам
Приезжающие в РФ из-за рубежа студенты должны пройти карантин и обследования на коронавирус, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:01
2021-08-31T15:01
2021-08-31T15:17
общество
виктор садовничий
россия
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Приезжающие в РФ из-за рубежа студенты должны пройти карантин и обследования на коронавирус, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий."Наша страна приняла решения, независимо от локдауна в той стране (где находится студент - ред), можно приехать, только пройти карантин, обследования", - сказал Садовничий ходе пресс-конференции, посвященной началу учебного года.Он добавил, что в МГУ учатся около 12 тысяч иностранных студентов.Садовничий отметил, что студенты из тех стран, которые находятся в локдауне и не выпускают граждан, смогут начать заниматься дистанционно.
https://ria.ru/20210831/distantsionka-1747995438.html
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общество, виктор садовничий, россия, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии
15:01 31.08.2021 (обновлено: 15:17 31.08.2021)
Садовничий озвучил требования по коронавирусу к иностранным студентам
Ректор МГУ Садовничий: приезжающие из-за рубежа студенты пройдут карантин и обследования