https://ria.ru/20210831/stipendiya-1747990753.html
В "Зеленой альтернативе" предложили приравнять стипендию к зарплате
В "Зеленой альтернативе" предложили приравнять стипендию к зарплате - РИА Новости, 31.08.2021
В "Зеленой альтернативе" предложили приравнять стипендию к зарплате
Стипендия для студентов должна быть приравнена к заработной плате и превышать региональный прожиточный минимум, при этом облагаться страховыми и прочими... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:10
2021-08-31T14:10
2021-08-31T14:10
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
партия "зеленая альтернатива"
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стипендия для студентов должна быть приравнена к заработной плате и превышать региональный прожиточный минимум, при этом облагаться страховыми и прочими взносами, назначать государственную стипендию нужно также старшеклассникам, полагает кандидат в депутаты Госдумы от партии "Зеленая альтернатива" Анатолий Баташев.По его мнению, школьникам 9-11 классов надо тоже назначать государственную стипендию, "чтобы человек приучался к деньгам, умел ими распоряжаться, приносил доход в семью", понимал, что "он застрахован и с младых ногтей начинает работать и зарабатывать".Баташев также полагает, что нужно по образцу Пенсионного фонда создать школьный фонд РФ, "чтобы через этот фонд субсидировались школы, вкладывалось в образование, чтобы там разрабатывались программы".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Четырнадцать политических партий зарегистрировали федеральные списки кандидатов в депутаты ГД. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "зеленая альтернатива"
В "Зеленой альтернативе" предложили приравнять стипендию к зарплате
Член партии "Зеленой альтернативе" Баташев предложил приравнять стипендию к зарплате
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Стипендия для студентов должна быть приравнена к заработной плате и превышать региональный прожиточный минимум, при этом облагаться страховыми и прочими взносами, назначать государственную стипендию нужно также старшеклассникам, полагает кандидат в депутаты Госдумы
от партии "Зеленая альтернатива" Анатолий Баташев.
"Школьник и студент должны ощущать свою социальную и гражданскую значимость. Для этого стипендия должна быть приравнена к заработной плате, с нее должны платиться страховые взносы, пенсионные взносы, медицинские. Нужно сделать там, чтобы стипендия была приравнена к зарплате, она должна быть выше прожиточного минимума по региону. А стипендия отличника должна быть в два с половиной раза выше регионального прожиточного минимума", - сказал Баташев в ходе дебатов на "Радио России".
По его мнению, школьникам 9-11 классов надо тоже назначать государственную стипендию, "чтобы человек приучался к деньгам, умел ими распоряжаться, приносил доход в семью", понимал, что "он застрахован и с младых ногтей начинает работать и зарабатывать".
Баташев также полагает, что нужно по образцу Пенсионного фонда создать школьный фонд РФ
, "чтобы через этот фонд субсидировались школы, вкладывалось в образование, чтобы там разрабатывались программы".
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Четырнадцать политических партий зарегистрировали федеральные списки кандидатов в депутаты ГД. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".