18:59 31.08.2021 (обновлено: 19:29 31.08.2021)
Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе
Работы Андрея Стенина, погибшего в Донбассе, представили на выставке о жертвах конфликта
ЛУГАНСК, 31 авг – РИА Новости. Фотоработы специального корреспондента МИА "Россия Сегодня" Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания на востоке Украины в августе 2014 года, представили в городе Первомайск самопровозглашенной Луганской народной республики на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Выставку провели во время торжественной церемонии перезахоронения останков 30 жертв обстрелов в Донбассе, чьи тела были извлечены из массового стихийного захоронения на окраине города. В конце июля в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.
Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе
"Хотелось бы сделать акцент, что рядом с нами всегда были близкие люди, которым не безразлична судьба Донбасса, в том числе фотограф Андрей Стенин, который до последних дней всегда был с народом Донбасса. Его фотографии отражают в полной мере ту трагедию, которую проживали и проживают жители Луганской и Донецкой народных республик. Особенно жители прифронтовых поселков", - заявила журналистам председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
В экспозиции помимо других фоторабот, были представлены и работы Стенина, сделанные в Киеве во время активизации "майдана" в 2013 году, а также во время активных боевых действий в Донбассе в 2014 году, а также его портреты и фотографии с места гибели.
6 августа, 11:05На острие новостей. Памяти Андрея Стенина