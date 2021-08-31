https://ria.ru/20210831/stenin-1748060369.html

Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе

Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе - РИА Новости, 31.08.2021

Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе

Фотоработы специального корреспондента МИА "Россия Сегодня" Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания на востоке Украины в августе 2014... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T18:59

2021-08-31T18:59

2021-08-31T19:29

в мире

киев

международный уголовный суд

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей стенин

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 31 авг – РИА Новости. Фотоработы специального корреспондента МИА "Россия Сегодня" Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания на востоке Украины в августе 2014 года, представили в городе Первомайск самопровозглашенной Луганской народной республики на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Выставку провели во время торжественной церемонии перезахоронения останков 30 жертв обстрелов в Донбассе, чьи тела были извлечены из массового стихийного захоронения на окраине города. В конце июля в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.В экспозиции помимо других фоторабот, были представлены и работы Стенина, сделанные в Киеве во время активизации "майдана" в 2013 году, а также во время активных боевых действий в Донбассе в 2014 году, а также его портреты и фотографии с места гибели.

https://ria.ru/20210806/stenin-1743150955.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, международный уголовный суд, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей стенин, ситуация в днр и лнр