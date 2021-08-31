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Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе
Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе - РИА Новости, 31.08.2021
Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе
Фотоработы специального корреспондента МИА "Россия Сегодня" Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания на востоке Украины в августе 2014... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:59
2021-08-31T19:29
в мире
киев
международный уголовный суд
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей стенин
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 авг – РИА Новости. Фотоработы специального корреспондента МИА "Россия Сегодня" Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания на востоке Украины в августе 2014 года, представили в городе Первомайск самопровозглашенной Луганской народной республики на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Выставку провели во время торжественной церемонии перезахоронения останков 30 жертв обстрелов в Донбассе, чьи тела были извлечены из массового стихийного захоронения на окраине города. В конце июля в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.В экспозиции помимо других фоторабот, были представлены и работы Стенина, сделанные в Киеве во время активизации "майдана" в 2013 году, а также во время активных боевых действий в Донбассе в 2014 году, а также его портреты и фотографии с места гибели.
https://ria.ru/20210806/stenin-1743150955.html
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в мире, киев, международный уголовный суд, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей стенин, ситуация в днр и лнр
18:59 31.08.2021 (обновлено: 19:29 31.08.2021)
 
Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе

Работы Андрея Стенина, погибшего в Донбассе, представили на выставке о жертвах конфликта

© РИА НовостиРаботы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе
Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 авг – РИА Новости. Фотоработы специального корреспондента МИА "Россия Сегодня" Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания на востоке Украины в августе 2014 года, представили в городе Первомайск самопровозглашенной Луганской народной республики на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Выставку провели во время торжественной церемонии перезахоронения останков 30 жертв обстрелов в Донбассе, чьи тела были извлечены из массового стихийного захоронения на окраине города. В конце июля в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.
© РИА НовостиРаботы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе
Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости
Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе
"Хотелось бы сделать акцент, что рядом с нами всегда были близкие люди, которым не безразлична судьба Донбасса, в том числе фотограф Андрей Стенин, который до последних дней всегда был с народом Донбасса. Его фотографии отражают в полной мере ту трагедию, которую проживали и проживают жители Луганской и Донецкой народных республик. Особенно жители прифронтовых поселков", - заявила журналистам председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
В экспозиции помимо других фоторабот, были представлены и работы Стенина, сделанные в Киеве во время активизации "майдана" в 2013 году, а также во время активных боевых действий в Донбассе в 2014 году, а также его портреты и фотографии с места гибели.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 11:05
На острие новостей. Памяти Андрея Стенина
 
В миреКиевМеждународный уголовный судДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей СтенинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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