https://ria.ru/20210831/stantsiya-1747951090.html

В РКК "Энергия" рассказали о будущей российской орбитальной станции

В РКК "Энергия" рассказали о будущей российской орбитальной станции - РИА Новости, 31.08.2021

В РКК "Энергия" рассказали о будущей российской орбитальной станции

Российских космонавтов приходится постоянно держать на МКС из-за необходимости ремонта и обслуживания оборудования станции, но новая Российская орбитальная... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:15

2021-08-31T11:15

2021-08-31T11:30

наука

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российских космонавтов приходится постоянно держать на МКС из-за необходимости ремонта и обслуживания оборудования станции, но новая Российская орбитальная станция будет более автономной и сможет работать без экипажа, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."У нас постоянно экипаж на МКС не потому, что он там все время нужен, а временами от некоей безысходности. Бортовые системы станции созданы таким образом, что требуют постоянного обслуживания и присмотра. Для новой стации мы предлагаем более совершенные автономные системы, которые можно было бы полностью выключить на время отсутствия экипажа, что невозможно сделать сейчас", - сказал он.По словам генконструктора, экипаж должен присутствовать на борту, когда он там действительно нужен, а в его отсутствие системы жизнеобеспечения можно выключить. Расходы на содержание станции при этом становятся на несколько порядков меньше, уточнил Соловьев.Помимо автоматизации самой станции, ее будет сопровождать "эскадра" свободно летающих научных модулей, которые время от времени будут стыковаться к станции для замены научного оборудования, ремонта, дозаправки и необходимого обслуживания. Именно этими задачами будут заниматься прилетающие на станцию экспедиции. В отсутствие работы на орбите космонавты будут возвращаться на Землю. "Чем в таком случае в промежутках заниматься экипажу? Правильно, пусть возвращается на Землю, а большую половину бортовых систем, обеспечивающих среду обитания систем можно будет отключить", - отметил Соловьев.

https://ria.ru/20210829/rogozin-1747733396.html

https://ria.ru/20210831/treschiny-1747933334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)