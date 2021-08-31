https://ria.ru/20210831/stantsiya-1747935577.html

Космонавт предложил строить орбитальную станцию по "принципу Илона Маска"

Космонавт предложил строить орбитальную станцию по "принципу Илона Маска" - РИА Новости, 31.08.2021

Космонавт предложил строить орбитальную станцию по "принципу Илона Маска"

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предлагает перенять у Илона Маска принципы создания космической техники для сокращения сроков разработки новой... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:16

2021-08-31T09:16

2021-08-31T10:12

наука

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

илон маск

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предлагает перенять у Илона Маска принципы создания космической техники для сокращения сроков разработки новой российской орбитальной станции, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Чтобы избежать долгостроя, я предлагаю видоизменить организационную структуру работ по станции. Я слежу за деятельностью Илона Маска, есть у него определенные вещи, которые и нам было бы очень неплохо внедрить. Речь о том, что он убедил НАСА позволить ему работать так, как он определил сам, с тем объемом испытаний, которые сам себе прописал. Но и риски взял на себя. За все неудачи платит из своего кармана", - рассказал Соловьев.По словам Соловьева, действующие в России положения о создании ракетно-космической техники и ГОСТы безнадежно устарели, а следование им на десятилетия затягивает создание новой аппаратуры.Ранее сообщалось, что Россия приступает к проектированию новой Российской орбитальной служебной станции, которая должна прийти на смену МКС.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210830/nauka-1747784155.html

https://ria.ru/20210820/rogozin-1746631961.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), илон маск, россия