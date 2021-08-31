09:16 31.08.2021 (обновлено: 10:12 31.08.2021)
Космонавт предложил строить орбитальную станцию по "принципу Илона Маска"
Космонавт Соловьев: российскую орбитальную станцию необходимо строить по "принципу Маска"
© NASA / Christopher CassidyТень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предлагает перенять у Илона Маска принципы создания космической техники для сокращения сроков разработки новой российской орбитальной станции, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Чтобы избежать долгостроя, я предлагаю видоизменить организационную структуру работ по станции. Я слежу за деятельностью Илона Маска, есть у него определенные вещи, которые и нам было бы очень неплохо внедрить. Речь о том, что он убедил НАСА позволить ему работать так, как он определил сам, с тем объемом испытаний, которые сам себе прописал. Но и риски взял на себя. За все неудачи платит из своего кармана", - рассказал Соловьев.
"Я считаю, что нам нужно эту идею Маска взять на вооружение, провести переоценку всей системы создания ракетно-космической техники", - добавил он.
По словам Соловьева, действующие в России положения о создании ракетно-космической техники и ГОСТы безнадежно устарели, а следование им на десятилетия затягивает создание новой аппаратуры.
Ранее сообщалось, что Россия приступает к проектированию новой Российской орбитальной служебной станции, которая должна прийти на смену МКС.
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