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Наука
https://ria.ru/20210831/stantsiya-1747935577.html
Космонавт предложил строить орбитальную станцию по "принципу Илона Маска"
Космонавт предложил строить орбитальную станцию по "принципу Илона Маска" - РИА Новости, 31.08.2021
Космонавт предложил строить орбитальную станцию по "принципу Илона Маска"
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предлагает перенять у Илона Маска принципы создания космической техники для сокращения сроков разработки новой... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:16
2021-08-31T10:12
наука
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
илон маск
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предлагает перенять у Илона Маска принципы создания космической техники для сокращения сроков разработки новой российской орбитальной станции, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Чтобы избежать долгостроя, я предлагаю видоизменить организационную структуру работ по станции. Я слежу за деятельностью Илона Маска, есть у него определенные вещи, которые и нам было бы очень неплохо внедрить. Речь о том, что он убедил НАСА позволить ему работать так, как он определил сам, с тем объемом испытаний, которые сам себе прописал. Но и риски взял на себя. За все неудачи платит из своего кармана", - рассказал Соловьев.По словам Соловьева, действующие в России положения о создании ракетно-космической техники и ГОСТы безнадежно устарели, а следование им на десятилетия затягивает создание новой аппаратуры.Ранее сообщалось, что Россия приступает к проектированию новой Российской орбитальной служебной станции, которая должна прийти на смену МКС.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210830/nauka-1747784155.html
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ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), илон маск, россия
09:16 31.08.2021 (обновлено: 10:12 31.08.2021)
 
Космонавт предложил строить орбитальную станцию по "принципу Илона Маска"

Космонавт Соловьев: российскую орбитальную станцию необходимо строить по "принципу Маска"

© NASA / Christopher CassidyТень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции
Тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© NASA / Christopher Cassidy
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предлагает перенять у Илона Маска принципы создания космической техники для сокращения сроков разработки новой российской орбитальной станции, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Чтобы избежать долгостроя, я предлагаю видоизменить организационную структуру работ по станции. Я слежу за деятельностью Илона Маска, есть у него определенные вещи, которые и нам было бы очень неплохо внедрить. Речь о том, что он убедил НАСА позволить ему работать так, как он определил сам, с тем объемом испытаний, которые сам себе прописал. Но и риски взял на себя. За все неудачи платит из своего кармана", - рассказал Соловьев.
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В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент
"Я считаю, что нам нужно эту идею Маска взять на вооружение, провести переоценку всей системы создания ракетно-космической техники", - добавил он.
По словам Соловьева, действующие в России положения о создании ракетно-космической техники и ГОСТы безнадежно устарели, а следование им на десятилетия затягивает создание новой аппаратуры.
Ранее сообщалось, что Россия приступает к проектированию новой Российской орбитальной служебной станции, которая должна прийти на смену МКС.
Читайте полный текст интервью >>
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НаукаРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Илон МаскРоссия
 
 
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