https://ria.ru/20210831/stantsiya-1747915746.html

Россия в 2027 году может начать строительство новой космической станции

Россия в 2027 году может начать строительство новой космической станции - РИА Новости, 31.08.2021

Россия в 2027 году может начать строительство новой космической станции

Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T02:40

2021-08-31T02:40

2021-08-31T02:40

хочу стать космонавтом

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

арктика

владимир соловьев (космонавт)

земля

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.Первым модулем станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.Ранее сообщалось, что первый модуль новой российской орбитальной станции должен быть готов к запуску в 2025 году.Сообщалось, что станция будет спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.

https://ria.ru/20210830/mks-1747812388.html

арктика

земля

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), арктика, владимир соловьев (космонавт), земля, россия