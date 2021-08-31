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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210831/stantsiya-1747915746.html
Россия в 2027 году может начать строительство новой космической станции
Россия в 2027 году может начать строительство новой космической станции - РИА Новости, 31.08.2021
Россия в 2027 году может начать строительство новой космической станции
Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T02:40
2021-08-31T02:40
хочу стать космонавтом
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
арктика
владимир соловьев (космонавт)
земля
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.Первым модулем станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.Ранее сообщалось, что первый модуль новой российской орбитальной станции должен быть готов к запуску в 2025 году.Сообщалось, что станция будет спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
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ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), арктика, владимир соловьев (космонавт), земля, россия
02:40 31.08.2021
 
Россия в 2027 году может начать строительство новой космической станции

Генконструктор Соловьев: Россия в 2027 году может начать сборку новой космической станции

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Создается "Ангара", но, насколько мне объясняют коллеги, с ее помощью мы новые модули сможем запустить году этак в 2027-м, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. То есть мы должны летать на МКС до 2028-2029 года, чтобы хотя бы два года перекрыть "стык" между завершением работы МКС и началом эксплуатации новой станции", - рассказал Соловьев.
Первым модулем станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.
Ранее сообщалось, что первый модуль новой российской орбитальной станции должен быть готов к запуску в 2025 году.
Сообщалось, что станция будет спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
Вчера, 12:15
В РКК "Энергия" оценили планы продления работы МКС после 2025 года
 
Хочу стать космонавтомРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)АрктикаВладимир Соловьев (космонавт)ЗемляРоссия
 
 
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