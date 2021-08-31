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США планируют работать с любой властью в Кабуле для защиты своих граждан

США планируют работать с любой властью в Кабуле для защиты своих граждан - РИА Новости, 31.08.2021

США планируют работать с любой властью в Кабуле для защиты своих граждан

Соединенные Штаты будут работать с любыми новыми властями Афганистана, чтобы защитить своих граждан и обеспечить им возможность безопасно покинуть эту страну,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:44

2021-08-31T00:44

2021-08-31T00:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты будут работать с любыми новыми властями Афганистана, чтобы защитить своих граждан и обеспечить им возможность безопасно покинуть эту страну, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.По словам высокопоставленного американского офицера, США располагают "широким спектром рычагов давления" на новые власти в Кабуле.Ранее Пентагон сообщил, что военные США покинули Афганистан.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/peregovory-1747912560.html

афганистан

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в мире, афганистан, министерство обороны сша