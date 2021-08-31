https://ria.ru/20210831/solidol-1747944930.html

В Москве неизвестный обмазал солидолом более 300 электросамокатов

В Москве неизвестный обмазал солидолом более 300 электросамокатов - РИА Новости, 31.08.2021

В Москве неизвестный обмазал солидолом более 300 электросамокатов

Неизвестный в Москве испортил 300 электросамокатов, обмазав солидолом их электронную панель управления, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:33

2021-08-31T10:33

2021-08-31T12:47

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Неизвестный в Москве испортил 300 электросамокатов, обмазав солидолом их электронную панель управления, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции."Тридцатого августа в полицию поступило заявление от представителя компании, сообщившего, что неизвестный повредил 300 самокатов модели Nine bot max pro на Ленинском проспекте и Крымском Валу, обмазав солидолом электронную панель управления", — сообщили в пресс-службе.Материальный ущерб по данному правонарушению устанавливают, идет проверка.

https://ria.ru/20210826/avtomobil-1747373618.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва