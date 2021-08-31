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В Москве неизвестный обмазал солидолом более 300 электросамокатов
В Москве неизвестный обмазал солидолом более 300 электросамокатов - РИА Новости, 31.08.2021
В Москве неизвестный обмазал солидолом более 300 электросамокатов
Неизвестный в Москве испортил 300 электросамокатов, обмазав солидолом их электронную панель управления, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:33
2021-08-31T12:47
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Неизвестный в Москве испортил 300 электросамокатов, обмазав солидолом их электронную панель управления, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции."Тридцатого августа в полицию поступило заявление от представителя компании, сообщившего, что неизвестный повредил 300 самокатов модели Nine bot max pro на Ленинском проспекте и Крымском Валу, обмазав солидолом электронную панель управления", — сообщили в пресс-службе.Материальный ущерб по данному правонарушению устанавливают, идет проверка.
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происшествия, москва
10:33 31.08.2021 (обновлено: 12:47 31.08.2021)
 
В Москве неизвестный обмазал солидолом более 300 электросамокатов

В Москве неизвестный обмазал солидолом более 300 электросамокатов, полиция начала проверку

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамокаты
Самокаты - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Неизвестный в Москве испортил 300 электросамокатов, обмазав солидолом их электронную панель управления, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"Тридцатого августа в полицию поступило заявление от представителя компании, сообщившего, что неизвестный повредил 300 самокатов модели Nine bot max pro на Ленинском проспекте и Крымском Валу, обмазав солидолом электронную панель управления", — сообщили в пресс-службе.
Материальный ущерб по данному правонарушению устанавливают, идет проверка.
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