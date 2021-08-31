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Хасавюртовские соглашения (1996)

Хасавюртовские соглашения (1996) - РИА Новости, 31.08.2021

Хасавюртовские соглашения (1996)

Хасавюртовские соглашения – совместное заявление представителей Российской Федерации и непризнанной Чеченской Республики Ичкерия о разработке "Принципов... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T06:38

2021-08-31T06:38

2021-08-31T06:38

справки

россия

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Хасавюртовские соглашения – совместное заявление представителей Российской Федерации и непризнанной Чеченской Республики Ичкерия о разработке "Принципов определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой", положившее конец первой чеченской кампании. События, которые привели к вооруженному конфликту, начали развиваться с осени 1991 года, когда руководство Чечни в условиях начавшегося распада СССР заявило о государственном суверенитете и выходе республики из состава РСФСР и СССР. В течение последующих трех лет там распускались органы советской власти, отменялось действие законов РФ и параллельно началось формирование вооруженных сил Чечни во главе с верховным главнокомандующим, президентом республики, генералом советской армии Джохаром Дудаевым. Вооруженные силы Чечни получили в свое распоряжение оставленное еще со времен СССР на территории республики стрелковое оружие и военную технику. Во избежание кровопролития части федеральных войск были выведены за пределы Чечни. При этом значительная часть вооружения, боеприпасов и запасов материальных средств со складов оказалась в руках незаконных вооруженных формирований (НВФ). Ими сооружались рубежи обороны в Грозном, а также базы для ведения диверсионной войны в горных районах. 9 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики и в зоне осетино-ингушского конфликта". 11 декабря, когда российские войска пересекли административную границу с Чеченской республикой, началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне, первая чеченская кампания.Объединенная группировка федеральных сил насчитывала к началу операции свыше 16,5 тысячи человек. Поскольку большинство мотострелковых частей и соединений имело сокращенный состав, на базе их создавались сводные отряды. Единого органа управления, общей системы тылового и технического обеспечения войск Объединенная группировка не имелаРежим Дудаева располагал, по расчетам министерства обороны РФ, 11-12 тысячами человек (по данным МВД, до 15 тысяч) регулярных войск и 30-40 тысячами человек вооруженного ополчения, из них пять тысяч составляли наемники из Афганистана, Ирана, Иордании, республик Северного Кавказа и др.11 декабря 1994 года началось выдвижение войск в направлении Грозного. 31 декабря 1994 года войска по приказу министра обороны РФ начали штурм Грозного. В город вступили около 250 единиц бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. Российские бронеколонны были остановлены и блокированы чеченцами в разных районах города, боевые подразделения федеральных сил, вошедшие в Грозный, понесли большие потери.После этого российские войска сменили тактику – вместо массового применения бронетехники стали применять маневренные десантно-штурмовые группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. В Грозном завязались ожесточенные уличные бои. К началу февраля численность Объединенной группировки войск была повышена до 70 тысяч человек.В конце февраля 1995 года чеченские отряды, лишенные поддержки, начали отступать из города. 6 марта 1995 года отряд боевиков чеченского полевого командира Шамиля Басаева отступил из Черноречья – последнего района Грозного, контролировавшегося сепаратистами, и город окончательно перешел под контроль российских войск. После взятия Грозного войска приступили к уничтожению незаконных вооруженных формирований в других населенных пунктах и в горных районах Чечни. К середине 1995 года под контролем федеральных сил оказалось 85% территории Чечни.Потерпев ряд крупных поражений, боевики стали менять организацию и тактику действий своих отрядов, НВФ объединялись в малочисленные, высокоманевренные подразделения и группы, ориентированные на проведение диверсий, налетов, засад.Незаконные вооруженные формирования обстреливали блокпосты и позиции федеральных сил, организовали небывалые по масштабам террористические акты в Буденновске (июнь 1995 года), Кизляре и Первомайском (январь 1996).Захват боевиками в августе 1996 года Грозного, Гудермеса и Аргуна (российские войска удержали только здание комендатуры) ускорил принятие решения российским руководством о прекращении военных действий. Потери Вооруженных сил РФ в этой войне составили более 4 000 убитыми и почти 20 000 ранеными. Общее число жертв среди мирного населения достигло 35 000 человек.31 августа 1996 года в Хасавюрте – дагестанском районном центре на границе с Чечней – представители Российской Федерации и непризнанной Чеченской Республики Ичкерия подписали документ о прекращении боевых действий.Свои подписи в присутствии главы группы содействия ОБСЕ в Чечне Тима Гульдимана поставили секретарь Совбеза РФ Александр Лебедь и глава штаба вооруженных сил ЧРИ Аслан Масхадов. Также в подписании участвовали заместитель Александра Лебедя Сергей Харламов и вице-президент ЧРИ Саид-Хасан Абумуслимов.Стороны договорились об отказе от применения силы и выводе российских войск.Договор предусматривал полный вывод федеральных войск к 1 октября 1996 года. Решением оперативных проблем должна была заняться объединенная комиссия из представителей органов государственной власти России и Чечни. В задачи комиссии, в частности, входили контроль за выполнением указа Бориса Ельцина о выводе войск, подготовка предложений по восстановлению валютно-финансовых и бюджетных отношений Москвы и Грозного, а также программы восстановления экономики республики. Одновременно совместная администрация должна была заняться обеспечением условий для проведения референдума и выборов, изучением вопроса о статусе Чеченской Республики. Обе стороны согласились отложить решение ключевого вопроса – о чеченской независимости – до 31 декабря 2001 года.После подписания Хасавюртовских соглашений Чечня де-факто стала независимым государством, но де-юре – государством, не признанным ни одной страной мира (в том числе Россией).Подписание Хасавюртовских соглашений разделило российское общество. Среди тех, кто поддержал завершение боевых действий, были писатель Александр Солженицын и генерал Лев Рохлин. Однако многие, в том числе военное руководство России, считали, что в этом шаге не было необходимости.В октябре 1996 года Совет Федерации Федерального Собрания РФ принял постановление "О ситуации в Чеченской Республике", согласно которому документы, подписанные 31 августа 1996 года в городе Хасавюрте, считались "свидетельством готовности сторон разрешить конфликт мирным путем, не имеющими государственно-правового значения".В свою очередь 93 депутата Госдумы подали запрос в Конституционный суд о конституционности Хасавюртовских соглашений. В декабре 1996 года Конституционный суд отказал в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов ввиду неподведомственности поставленных в нем вопросов Конституционному суду Российской Федерации. Хасавюртовские договоренности и последовавшее за ними в мае 1997 года заключение договора "О мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия", который был подписан Борисом Ельциным и Асланом Масхадовым, не привели к стабилизации ситуации в регионе.Чеченские криминальные структуры безнаказанно делали бизнес на массовых похищениях людей, захвате заложников (в том числе официальных российских представителей, работающих в Чечне), хищениях нефти из нефтепроводов и нефтяных скважин, производстве и контрабанде наркотиков, выпуске и распространении фальшивых денежных купюр, терактах и нападениях на соседние российские регионы. Разворовывались властями Ичкерии даже те деньги, что Москва продолжала посылать чеченским пенсионерам. Вокруг Чечни возникла зона нестабильности, которая постепенно расползалась по территории России.В 1999 году произошло вторжение чеченских вооруженных формирований в Дагестан. Началась вторая чеченская кампания. В республике был введен режим контртеррористической операции, который длился почти 10 лет и был отменен только 16 апреля 2009 года. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва, 2004 г. )Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, россия