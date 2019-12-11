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2019-12-11T16:28+0300
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Первая чеченская кампания: 25 лет с начала конфликта
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РИА Новости
Первая чеченская кампания: 25 лет с начала конфликта
25 лет назад 11 декабря 1994 года началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Военный конфликт длился два года. Потери Вооруженных сил РФ в этой войне составили более 4 000 убитыми и почти 20 000 ранеными. Общее число жертв среди мирного населения достигло 35 000 человек.
2019-12-11T15:47+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=3627022&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/156227/63/1562276330_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_0ebe2b1e27bcd71b38b5a4e4065176d1.jpg
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PT4M50S

Первая чеченская кампания: 25 лет с начала конфликта

15:47 11.12.2019 (обновлено: 16:28 11.12.2019)
5917
25 лет назад 11 декабря 1994 года началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Военный конфликт длился два года. Потери Вооруженных сил РФ в этой войне составили более 4 000 убитыми и почти 20 000 ранеными. Общее число жертв среди мирного населения достигло 35 000 человек.
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Первая чеченская война (1994-1996)РоссияВидео
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