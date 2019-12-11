Первая чеченская кампания: 25 лет с начала конфликта
25 лет назад 11 декабря 1994 года началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Военный конфликт длился два года. Потери Вооруженных сил РФ в этой войне составили более 4 000 убитыми и почти 20 000 ранеными. Общее число жертв среди мирного населения достигло 35 000 человек.
25 лет назад 11 декабря 1994 года началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Военный конфликт длился два года. Потери Вооруженных сил РФ в этой войне составили более 4 000 убитыми и почти 20 000 ранеными. Общее число жертв среди мирного населения достигло 35 000 человек.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.