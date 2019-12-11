Первая чеченская кампания: 25 лет с начала конфликта

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25 лет назад 11 декабря 1994 года началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Военный конфликт длился два года. Потери Вооруженных сил РФ в этой войне составили более 4 000 убитыми и почти 20 000 ранеными. Общее число жертв среди мирного населения достигло 35 000 человек.