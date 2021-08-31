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Пентагон опроверг сообщения о брошенных в Кабуле служебных собаках
Пентагон опроверг сообщения о брошенных в Кабуле служебных собаках - РИА Новости, 31.08.2021
Пентагон опроверг сообщения о брошенных в Кабуле служебных собаках
Пентагон опроверг сообщения о том, что американские военные бросили служебных собак при выводе войск из Афганистана. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:22
2021-08-31T19:22
2021-08-31T19:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Пентагон опроверг сообщения о том, что американские военные бросили служебных собак при выводе войск из Афганистана.О брошенных в Кабуле служебных собаках ранее сообщила, в частности, американская НКО American Humane. Защитники животных выразили возмущение случившимся и заявили, что "смелых служебных собак, которые работали на армию США... ждут пытки и смерть"."В опровержение ошибочных сообщений: войска США не оставляли никаких собак в клетках в (кабульском) международном аэропорту имени Хамида Карзая, включая якобы служебных военных собак", - написал в Twitter пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.Он пояснил, что на появившихся в интернете снимках запечатлены питомцы кабульского приюта для животных, не имеющие отношения к вооруженным силам США.В ночь на вторник Пентагон объявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране – самой долгой военной операции в американской истории.Аэропорт в Кабуле, откуда проходила эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев, перешел под контроль движения "Талибан"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210827/zhivotnye-1747597407.html
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
Пентагон опроверг сообщения о брошенных в Кабуле служебных собаках
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США не оставляли собак в клетках в аэропорту Кабула