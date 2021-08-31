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В Астрахани страны СНГ обсудили развитие объединенной системы ПВО
В Астрахани страны СНГ обсудили развитие объединенной системы ПВО - РИА Новости, 31.08.2021
В Астрахани страны СНГ обсудили развитие объединенной системы ПВО
Военные делегации стран СНГ обсудили в Астрахани развитие объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе заседания Координационного комитета по... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:06
2021-08-31T15:06
астрахань
снг
космос - риа наука
пво
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АСТРАХАНЬ, 31 авг - РИА Новости. Военные делегации стран СНГ обсудили в Астрахани развитие объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе заседания Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ."В соответствии с повесткой заседания рассмотрено девять вопросов, касающихся совершенствования и развития объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества государств-участников СНГ в области ПВО", - сказал во вторник по итогам заседания зампредседателя Координационного комитета генерал-полковник Юрий Грехов.Он уточнил, что военные делегации в ходе заседания одобрили проект плана проведения совместных мероприятий объединенной системы ПВО СНГ на 2022 год, в частности будут проведены совместные компьютерные командно-штабные учения "Региональная безопасность-2022". Кроме того, была заслушана информация о реализации концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания в государствах - участниках Соглашения о создании объединенной системы ПВО СНГ.Также обсуждался блок финансовых вопросов и совершенствование системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.Сейчас в состав сил и средств объединенной системы ПВО СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы. Руководство данными силами и средствами осуществляется национальными командованиями, а координацию совместных действий осуществляет председатель Координационного комитета по вопросам ПВО.
https://ria.ru/20210824/rakety-1746973148.html
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астрахань, снг, космос - риа наука, пво
15:06 31.08.2021
 
В Астрахани страны СНГ обсудили развитие объединенной системы ПВО

В Астрахани военные делегации стран СНГ обсудили развитие объединенной системы ПВО

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание военно-технического комитета при совете министров обороны государств-участников СНГ в Москве. 8 ноября 2018
Заседание военно-технического комитета при совете министров обороны государств-участников СНГ в Москве. 8 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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АСТРАХАНЬ, 31 авг - РИА Новости. Военные делегации стран СНГ обсудили в Астрахани развитие объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе заседания Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ.
"В соответствии с повесткой заседания рассмотрено девять вопросов, касающихся совершенствования и развития объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества государств-участников СНГ в области ПВО", - сказал во вторник по итогам заседания зампредседателя Координационного комитета генерал-полковник Юрий Грехов.
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Он уточнил, что военные делегации в ходе заседания одобрили проект плана проведения совместных мероприятий объединенной системы ПВО СНГ на 2022 год, в частности будут проведены совместные компьютерные командно-штабные учения "Региональная безопасность-2022". Кроме того, была заслушана информация о реализации концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания в государствах - участниках Соглашения о создании объединенной системы ПВО СНГ.
Также обсуждался блок финансовых вопросов и совершенствование системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Сейчас в состав сил и средств объединенной системы ПВО СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы. Руководство данными силами и средствами осуществляется национальными командованиями, а координацию совместных действий осуществляет председатель Координационного комитета по вопросам ПВО.
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