https://ria.ru/20210831/smert-1747986897.html

В Подмосковье подросток умер, отравившись освежителем воздуха

В Подмосковье подросток умер, отравившись освежителем воздуха - РИА Новости, 31.08.2021

В Подмосковье подросток умер, отравившись освежителем воздуха

Подмосковные следователи начали проверку после смерти 15-летнего подростка, который надышался парами газа из баллона от освежителя воздуха, сообщила журналистам РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:49

2021-08-31T13:49

2021-08-31T13:49

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после смерти 15-летнего подростка, который надышался парами газа из баллона от освежителя воздуха, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Анна Тертичная.По данным следствия, 27 августа подросток в компании сверстников на детской площадке в Солнечногорском городском округе вдохнул пары газа из газового баллона от освежителя воздуха, после чего потерял сознание. Товарищи мальчика и прохожие вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи после реанимационных мероприятий констатировали смерть подростка."В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.

https://ria.ru/20210810/otravlenie-1745164262.html

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия