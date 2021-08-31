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В Подмосковье подросток умер, отравившись освежителем воздуха
В Подмосковье подросток умер, отравившись освежителем воздуха - РИА Новости, 31.08.2021
В Подмосковье подросток умер, отравившись освежителем воздуха
Подмосковные следователи начали проверку после смерти 15-летнего подростка, который надышался парами газа из баллона от освежителя воздуха, сообщила журналистам РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:49
2021-08-31T13:49
2021-08-31T13:49
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после смерти 15-летнего подростка, который надышался парами газа из баллона от освежителя воздуха, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Анна Тертичная.По данным следствия, 27 августа подросток в компании сверстников на детской площадке в Солнечногорском городском округе вдохнул пары газа из газового баллона от освежителя воздуха, после чего потерял сознание. Товарищи мальчика и прохожие вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи после реанимационных мероприятий констатировали смерть подростка."В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Подмосковье подросток умер, отравившись освежителем воздуха
В Подмосковье подросток умер, надышавшись парами газа из баллона от освежителя воздуха