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На "Армия" и "АрМИ" восемь тысяч человек решили пойти на контрактную службу
На "Армия" и "АрМИ" восемь тысяч человек решили пойти на контрактную службу - РИА Новости, 31.08.2021
На "Армия" и "АрМИ" восемь тысяч человек решили пойти на контрактную службу
Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в рамках "Армейских международных игр-2021" (АрМИ) и форума "Армия" посетили уже около 8 тысяч человек,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:22
2021-08-31T17:22
безопасность
рязанская область
тюмень
владивосток
патриот
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в рамках "Армейских международных игр-2021" (АрМИ) и форума "Армия" посетили уже около 8 тысяч человек, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Работающие в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" и армейских игр "АрМИ-2021" выездные пункты отбора на военную службу по контракту посетили уже около 8 тысяч человек, 1471 человек получили консультацию и прошли первичные мероприятия отбора", - сказали в ведомстве.Всего на период проведения игр и форума было развернуто восемь пунктов отбора, два из них в парке "Патриот" и по одному - на полигонах Алабино и Дубровичи (Рязанская область), в Терсколе, Владивостоке, Острогожске (Воронежская область) и Тюмени.Форум "Армия-2021" проходил с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке, армейские игры "АрМИ" стартовали также 21 августа, но продлятся до 4 сентября. Они проходят на территории нескольких стран.
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безопасность, рязанская область, тюмень, владивосток, патриот, форум "армия — 2021"
17:22 31.08.2021
 
На "Армия" и "АрМИ" восемь тысяч человек решили пойти на контрактную службу

На "Армия" и "АрМИ" восемь тысяч человек пришли в пункты отбора на контрактную службу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТанк Т-72В3 во время динамического показа на военном полигоне "Свердловский" Центрального военного округа под Екатеринбургом
Танк Т-72В3 во время динамического показа на военном полигоне Свердловский Центрального военного округа под Екатеринбургом - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в рамках "Армейских международных игр-2021" (АрМИ) и форума "Армия" посетили уже около 8 тысяч человек, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"Работающие в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" и армейских игр "АрМИ-2021" выездные пункты отбора на военную службу по контракту посетили уже около 8 тысяч человек, 1471 человек получили консультацию и прошли первичные мероприятия отбора", - сказали в ведомстве.
Всего на период проведения игр и форума было развернуто восемь пунктов отбора, два из них в парке "Патриот" и по одному - на полигонах Алабино и Дубровичи (Рязанская область), в Терсколе, Владивостоке, Острогожске (Воронежская область) и Тюмени.
Форум "Армия-2021" проходил с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке, армейские игры "АрМИ" стартовали также 21 августа, но продлятся до 4 сентября. Они проходят на территории нескольких стран.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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БезопасностьРязанская областьТюменьВладивостокПатриотФорум "Армия — 2021"
 
 
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