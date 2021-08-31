https://ria.ru/20210831/sluzhba-1748041830.html

На "Армия" и "АрМИ" восемь тысяч человек решили пойти на контрактную службу

На "Армия" и "АрМИ" восемь тысяч человек решили пойти на контрактную службу - РИА Новости, 31.08.2021

На "Армия" и "АрМИ" восемь тысяч человек решили пойти на контрактную службу

Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в рамках "Армейских международных игр-2021" (АрМИ) и форума "Армия" посетили уже около 8 тысяч человек,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:22

2021-08-31T17:22

2021-08-31T17:22

безопасность

рязанская область

тюмень

владивосток

патриот

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в рамках "Армейских международных игр-2021" (АрМИ) и форума "Армия" посетили уже около 8 тысяч человек, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Работающие в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" и армейских игр "АрМИ-2021" выездные пункты отбора на военную службу по контракту посетили уже около 8 тысяч человек, 1471 человек получили консультацию и прошли первичные мероприятия отбора", - сказали в ведомстве.Всего на период проведения игр и форума было развернуто восемь пунктов отбора, два из них в парке "Патриот" и по одному - на полигонах Алабино и Дубровичи (Рязанская область), в Терсколе, Владивостоке, Острогожске (Воронежская область) и Тюмени.Форум "Армия-2021" проходил с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке, армейские игры "АрМИ" стартовали также 21 августа, но продлятся до 4 сентября. Они проходят на территории нескольких стран.

https://ria.ru/20210831/shoygu-1747970365.html

рязанская область

тюмень

владивосток

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безопасность, рязанская область, тюмень, владивосток, патриот, форум "армия — 2021"