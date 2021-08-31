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Немцы оценили реакцию россиян на рекламу суши с чернокожим мужчиной
Немцы оценили реакцию россиян на рекламу суши с чернокожим мужчиной - РИА Новости, 31.08.2021
Немцы оценили реакцию россиян на рекламу суши с чернокожим мужчиной
Читатели немецкого издания Der Spiegel высказались о скандале из-за рекламы российского суши-бара с чернокожим мужчиной. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:53
2021-08-31T17:57
в мире
ресторан
япония
германия
уилл смит
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Der Spiegel высказались о скандале из-за рекламы российского суши-бара с чернокожим мужчиной.Ранее ресторану "Ёбидоёби" (в переводе с японского "день недели — суббота". — Прим. ред.) пришлось удалить пост с темнокожим молодым человеком, поедающим суши. Это произошло после того, как сеть заведений подверглась нападкам сторонников движения "Мужское государство" и его лидера Владислава Позднякова. В похожей ситуации оказались и рестораны японской кухни "Тануки": в компании заявили, что в полицию поступают ложные звонки о минировании их суши-баров."Наши средства массовой информации проявляют враждебность по отношению к России в целом. И когда нам между делом сообщают, что там все же есть суши, службы доставки, реклама и различные мнения в социальных сетях — и это несмотря на "диктатуру", то это даже удивляет. Ну а вообще на улицах Москвы видишь значительно больше представителей разных национальностей, чем у нас, правда, темнокожих меньше. Поэтому недоумение по поводу таких проявлений (американской) политкорректности понять можно", — отметил Herr_Brincken."С другой стороны, в Германии судорожно пытаются казаться как можно более разнообразными с помощью рекламы с людьми со всех уголков мира. Хотя это не соответствует реальности", — подчеркнул Gheenutbutterpelly."Желание бойкотировать эту компанию я в принципе понимаю. Правда, по совершенно иным причинам. Когда я вижу рекламу, которая полностью не соответствует реальной жизни (в том, что касается действующих лиц или сценариев), то я отмечаю, что рекламодатель считает более важным поддерживать меньшинства или угождать им, а не подавляющему большинству граждан", — написал Нorst-Ep_jO4ng. Пользователь добавил, что по этой причине перестал пользоваться услугами таких компаний.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, ресторан, япония, германия, уилл смит, россия
15:53 31.08.2021 (обновлено: 17:57 31.08.2021)
 
Немцы оценили реакцию россиян на рекламу суши с чернокожим мужчиной

Читатели Der Spiegel оценили скандал в России из-за рекламы суши с чернокожим мужчиной

© Depositphotos / ridofranzНигири суши
Нигири суши - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Depositphotos / ridofranz
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Der Spiegel высказались о скандале из-за рекламы российского суши-бара с чернокожим мужчиной.
Ранее ресторану "Ёбидоёби" (в переводе с японского "день недели — суббота". — Прим. ред.) пришлось удалить пост с темнокожим молодым человеком, поедающим суши. Это произошло после того, как сеть заведений подверглась нападкам сторонников движения "Мужское государство" и его лидера Владислава Позднякова. В похожей ситуации оказались и рестораны японской кухни "Тануки": в компании заявили, что в полицию поступают ложные звонки о минировании их суши-баров.
"Наши средства массовой информации проявляют враждебность по отношению к России в целом. И когда нам между делом сообщают, что там все же есть суши, службы доставки, реклама и различные мнения в социальных сетях — и это несмотря на "диктатуру", то это даже удивляет. Ну а вообще на улицах Москвы видишь значительно больше представителей разных национальностей, чем у нас, правда, темнокожих меньше. Поэтому недоумение по поводу таких проявлений (американской) политкорректности понять можно", — отметил Herr_Brincken.
"А что было бы, если бы на рекламе были изображены такие темнокожие суперзвезды, как киноактер Уилл Смит или баскетболист Леброн Джеймс? Да и в русской футбольной лиге есть много цветных игроков", — рассуждает Peter0815.
"С другой стороны, в Германии судорожно пытаются казаться как можно более разнообразными с помощью рекламы с людьми со всех уголков мира. Хотя это не соответствует реальности", — подчеркнул Gheenutbutterpelly.
"Желание бойкотировать эту компанию я в принципе понимаю. Правда, по совершенно иным причинам. Когда я вижу рекламу, которая полностью не соответствует реальной жизни (в том, что касается действующих лиц или сценариев), то я отмечаю, что рекламодатель считает более важным поддерживать меньшинства или угождать им, а не подавляющему большинству граждан", — написал Нorst-Ep_jO4ng. Пользователь добавил, что по этой причине перестал пользоваться услугами таких компаний.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Нападение на девушку - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 08:00
Глубокая обида или шовинизм. Почему мужчины избивают незнакомок
 
В миреРесторанЯпонияГерманияУилл СмитРоссия
 
 
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