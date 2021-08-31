https://ria.ru/20210831/siriya-1748080765.html

В Сирии при атаке боевиков погибли четверо военных

В Сирии при атаке боевиков погибли четверо военных - РИА Новости, 31.08.2021

В Сирии при атаке боевиков погибли четверо военных

В сирийской провинции Дераа в результате атаки террористов погибли четыре сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения, заявил заместитель руководителя РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T22:14

2021-08-31T22:14

2021-08-31T22:32

война в сирии

в мире

сирия

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В сирийской провинции Дераа в результате атаки террористов погибли четыре сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Существенно обострилась обстановка в районе Дераа Аль-Балад провинции Дераа. Нападениям подпольных ячеек террористов подвергся ряд государственных учреждений, а также подразделения правительственных сил, выполняющие задачи по поддержанию правопорядка", — сказал он.Накануне в Дераа террористы напали на блокпосты армии, в результате погибли четыре сирийских военных, 15 были ранены.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210605/idlib-1735829648.html

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в мире, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии