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В Сирии при атаке боевиков погибли четверо военных
В Сирии при атаке боевиков погибли четверо военных - РИА Новости, 31.08.2021
В Сирии при атаке боевиков погибли четверо военных
В сирийской провинции Дераа в результате атаки террористов погибли четыре сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения, заявил заместитель руководителя РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T22:14
2021-08-31T22:14
2021-08-31T22:32
война в сирии
в мире
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В сирийской провинции Дераа в результате атаки террористов погибли четыре сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Существенно обострилась обстановка в районе Дераа Аль-Балад провинции Дераа. Нападениям подпольных ячеек террористов подвергся ряд государственных учреждений, а также подразделения правительственных сил, выполняющие задачи по поддержанию правопорядка", — сказал он.Накануне в Дераа террористы напали на блокпосты армии, в результате погибли четыре сирийских военных, 15 были ранены.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
22:14 31.08.2021 (обновлено: 22:32 31.08.2021)
В Сирии при атаке боевиков погибли четверо военных
ЦПВС: боевики атаковали госучреждения и армию в Дераа, погибли четверо сирийских военных
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
В сирийской провинции Дераа в результате атаки террористов погибли четыре сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии
контр-адмирал Вадим Кулить.
"Существенно обострилась обстановка в районе Дераа Аль-Балад провинции Дераа. Нападениям подпольных ячеек террористов подвергся ряд государственных учреждений, а также подразделения правительственных сил, выполняющие задачи по поддержанию правопорядка", — сказал он.
Накануне в Дераа террористы напали на блокпосты армии, в результате погибли четыре сирийских военных, 15 были ранены.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.