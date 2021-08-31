https://ria.ru/20210831/shtraf-1747912306.html

Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября

Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2021

Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября

С 1 сентября срок на обжалование административных постановлений, вынесенных на основании данных с дорожных камер, будет по большей части начинать отсчет с... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T03:13

2021-08-31T03:13

2021-08-31T03:13

общество

авто

россия

анатолий миронов (адвокат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151954/87/1519548740_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_dabeecea500f0e91833db1e7ec2ddef7.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября срок на обжалование административных постановлений, вынесенных на основании данных с дорожных камер, будет по большей части начинать отсчет с момента, когда собственник авто зашел на портал “Госуслуги”, содержащий информацию о штрафе, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.При этом по новым правилам обжаловать штраф можно будет не только письмом, но и через “Госуслуги”, при этом ответ на жалобу заявитель сможет получить на том же портале в течение 3 дней со дня вынесения. Информация о постановлении об административном правонарушении и о штрафе размещается на портале автоматически. При этом кроме правил самого портала, действуют и правила почты, согласно которым, электронное заказное отправление считается врученным, если организация федеральной почтовой связи получила уведомление о том, что адресат прочитал отправление.Если адресат не зарегистрировался на Госуслугах или не зашел на этот портал в течение 7 дней с даты размещения постановления и не давал согласие получать постановления только через него, документ направят почтой. Таким образом, обжаловать постановления по штрафам с дорожных камер станет легче, но нужно быть внимательнее с процессуальными сроками на такое обжалование, подытожил юрист.

https://ria.ru/20210827/shtraf-1747564936.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат)