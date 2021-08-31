Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
Адвокат Миронов: с 1 сентября водители могут обжаловать штраф через “Госуслуги”
CC0 / DarkoStojanovic /
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября срок на обжалование административных постановлений, вынесенных на основании данных с дорожных камер, будет по большей части начинать отсчет с момента, когда собственник авто зашел на портал “Госуслуги”, содержащий информацию о штрафе, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
При этом по новым правилам обжаловать штраф можно будет не только письмом, но и через “Госуслуги”, при этом ответ на жалобу заявитель сможет получить на том же портале в течение 3 дней со дня вынесения. Информация о постановлении об административном правонарушении и о штрафе размещается на портале автоматически. При этом кроме правил самого портала, действуют и правила почты, согласно которым, электронное заказное отправление считается врученным, если организация федеральной почтовой связи получила уведомление о том, что адресат прочитал отправление.
“С приходом осени постановление по делу об административном нарушении будут считать доставленным на следующий день с момента его размещения в личном кабинете на Госуслугах, если адресат согласился получать постановления только таким способом”, — отметил Миронов.
Если адресат не зарегистрировался на Госуслугах или не зашел на этот портал в течение 7 дней с даты размещения постановления и не давал согласие получать постановления только через него, документ направят почтой. Таким образом, обжаловать постановления по штрафам с дорожных камер станет легче, но нужно быть внимательнее с процессуальными сроками на такое обжалование, подытожил юрист.