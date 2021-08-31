Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/shtraf-1747912306.html
Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2021
Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
С 1 сентября срок на обжалование административных постановлений, вынесенных на основании данных с дорожных камер, будет по большей части начинать отсчет с... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T03:13
2021-08-31T03:13
общество
авто
россия
анатолий миронов (адвокат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151954/87/1519548740_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_dabeecea500f0e91833db1e7ec2ddef7.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября срок на обжалование административных постановлений, вынесенных на основании данных с дорожных камер, будет по большей части начинать отсчет с момента, когда собственник авто зашел на портал “Госуслуги”, содержащий информацию о штрафе, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.При этом по новым правилам обжаловать штраф можно будет не только письмом, но и через “Госуслуги”, при этом ответ на жалобу заявитель сможет получить на том же портале в течение 3 дней со дня вынесения. Информация о постановлении об административном правонарушении и о штрафе размещается на портале автоматически. При этом кроме правил самого портала, действуют и правила почты, согласно которым, электронное заказное отправление считается врученным, если организация федеральной почтовой связи получила уведомление о том, что адресат прочитал отправление.Если адресат не зарегистрировался на Госуслугах или не зашел на этот портал в течение 7 дней с даты размещения постановления и не давал согласие получать постановления только через него, документ направят почтой. Таким образом, обжаловать постановления по штрафам с дорожных камер станет легче, но нужно быть внимательнее с процессуальными сроками на такое обжалование, подытожил юрист.
https://ria.ru/20210827/shtraf-1747564936.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151954/87/1519548740_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_e1cf237c3ee294d16b872e7b6c905b0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат)
03:13 31.08.2021
 
Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября

Адвокат Миронов: с 1 сентября водители могут обжаловать штраф через “Госуслуги”

CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
CC0 / DarkoStojanovic /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября срок на обжалование административных постановлений, вынесенных на основании данных с дорожных камер, будет по большей части начинать отсчет с момента, когда собственник авто зашел на портал “Госуслуги”, содержащий информацию о штрафе, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
При этом по новым правилам обжаловать штраф можно будет не только письмом, но и через “Госуслуги”, при этом ответ на жалобу заявитель сможет получить на том же портале в течение 3 дней со дня вынесения. Информация о постановлении об административном правонарушении и о штрафе размещается на портале автоматически. При этом кроме правил самого портала, действуют и правила почты, согласно которым, электронное заказное отправление считается врученным, если организация федеральной почтовой связи получила уведомление о том, что адресат прочитал отправление.

“С приходом осени постановление по делу об административном нарушении будут считать доставленным на следующий день с момента его размещения в личном кабинете на Госуслугах, если адресат согласился получать постановления только таким способом”, — отметил Миронов.

Если адресат не зарегистрировался на Госуслугах или не зашел на этот портал в течение 7 дней с даты размещения постановления и не давал согласие получать постановления только через него, документ направят почтой. Таким образом, обжаловать постановления по штрафам с дорожных камер станет легче, но нужно быть внимательнее с процессуальными сроками на такое обжалование, подытожил юрист.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 17:22
Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России
 
ОбществоАвтоРоссияАнатолий Миронов (адвокат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Глава СК поручил доложить о ходе дела по фотосессии девочки-подростка
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
Лента новостейМолния