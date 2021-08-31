https://ria.ru/20210831/shkoly-1748006316.html

Две новые школы откроются 1 сентября в Липецкой области

Две новые школы откроются 1 сентября в Липецкой области - РИА Новости, 31.08.2021

Две новые школы откроются 1 сентября в Липецкой области

Новые школы готовятся принять юных жителей в Измалковском районе и в Липецке, сообщил на прямой линии с жителями глава области Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:27

2021-08-31T15:27

2021-08-31T15:27

липецкая область

елец

измалковский район

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Новые школы готовятся принять юных жителей в Измалковском районе и в Липецке, сообщил на прямой линии с жителями глава области Игорь Артамонов.По его словам, новые школы распахнут свои двери в селе Пятницкое Измалковского района и в городе Липецке, завершается строительство селе Большой Хомутец Добровского района. В районном центре Тербуны откроется новый корпус школы. Идет возведение школ в городе Грязи и Лебедяни на 800 и 1,2 тысяч мест соответственно.Артамонов отметил, что школа в городе Липецке – полилингвальная, в ней будут проходить обучение 240 учащихся младших классов и 560 учеников среднего и старшего звена. Ведущим профилем станет иноязычное образование. Английский язык школьники начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся французский, испанский и китайский. В старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке. Школа построена по программе "Стимул" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", из бюджетов разных уровней на строительство было выделено более 727 миллионов рублей."На эту школу мы будем равняться при создании новых образовательных учреждений. Еще 45 образовательных организаций вошли в план по капремонтам. В Ельце сейчас восстанавливаем большую школу. Должно получиться очень хорошо, рядом будет также благоустроена территория. Решили разработать стандарт для программы капитального ремонта других образовательных учреждений, планируем каждый год обновлять старые школы по всей области", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210826/sotsrazvitie-1747400678.html

елец

измалковский район

липецк

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елец, измалковский район, липецк, игорь артамонов