https://ria.ru/20210831/samsung-1747933009.html

Премьер Южной Кореи поддержал возвращение главы Samsung к работе

Премьер Южной Кореи поддержал возвращение главы Samsung к работе - РИА Новости, 31.08.2021

Премьер Южной Кореи поддержал возвращение главы Samsung к работе

Фактический глава Samsung и вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ен должен вернуться к управлению компанией, несмотря на выпущенный в отношении него... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T08:48

2021-08-31T08:48

2021-08-31T08:48

в мире

сша

южная корея

samsung electronics

пак кын хе

ли чжэ ён

samsung

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СЕУЛ, 31 авг – РИА Новости. Фактический глава Samsung и вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ен должен вернуться к управлению компанией, несмотря на выпущенный в отношении него пятилетний запрет на работу, заявил премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём в интервью изданию Financial Times.Ли Чжэ Ён в январе был приговорен к 2,5 лет тюрьмы за дачу взятки размером около 8,7 миллиарда вон (около 7,5 млн долларов США) экс-президенту Пак Кын Хе. Главу Samsung досрочно освободили 13 августа по амнистии, он обязан соблюдать правила условно-досрочного освобождения и запрашивать разрешение на любые поездки за границу. С февраля для него также действует пятилетнее ограничение на работу, которое налагается на лиц, осужденных за экономические преступления с суммой более 500 миллионов вон (около $430 тысяч)."Мы должны следовать юридическим процедурам, если они необходимы для его возвращения к управлению, но запретить ему действовать - это не подходящий вариант, когда он уже был освобожден из тюрьмы", - заявил Ким Бу Гём, отметив, что участие Ли Чжэ Ёна в деятельности компании необходимо в условиях усиления глобальной конкуренции и экономических проблем, вызванных глобальной пандемией.По словам премьера, часть южнокорейского общества считает, что "несправедливо лишать Ли Чжэ Ёна возможностей ведения бизнеса". Ким Бу Гём предостерег от "ограниченного" подхода к ситуации с Ли Чжэ Ёном, хотя и признал, что другая часть общества критикует преждевременное освобождение его от юридической ответственности.Некоторые южнокорейские компании даже призвали правительство смягчить условия досрочного освобождения главы Samsung, в том числе ограничения на зарубежные поездки.Как сообщало ранее издание Korea Herald, возвращение Ли Чжэ Ёна к управлению конгломератом после досрочного освобождения вызвало недовольство части общества и групп активистов, которые считают, что это нарушает наложенный на главу Samsung пятилетний запрет на трудоустройство.При этом министр юстиции Южной Кореи Пак Бом Ге заявил, что Ли Чжэ Ён не получает зарплату уже много лет и не является зарегистрированным исполнительным директором, что теоретически делает его безработным. Активисты Гражданской коалиции за экономическую справедливость в ответ заявили, что ограничение на трудоустройство должно защищать компании, запретив преступникам осуществлять свои полномочия, и абсурдно говорить, что Ли Чжэ Ён не нарушает закон только потому, что он не зарегистрирован или не получает денег.

https://ria.ru/20210811/samsung-1745281240.html

https://ria.ru/20210118/prigovor-1593457889.html

сша

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, южная корея, samsung electronics, пак кын хе, ли чжэ ён, samsung