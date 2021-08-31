20:01 31.08.2021 (обновлено: 21:02 31.08.2021)
В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину
Советник главы офиса Зеленского: нужно сменить название страны на Русь-Украина
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что стране нужно сменить название.
"Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", — заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал на ютьюб-канале.
По словам советника Зеленского, Украина — это и есть Русь, а Россия "с натяжкой может претендовать" на это наследие.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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