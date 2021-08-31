https://ria.ru/20210831/rus-ukraina-1748068589.html

В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину

В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину - РИА Новости, 31.08.2021

В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что стране нужно сменить... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T20:01

2021-08-31T20:01

2021-08-31T21:02

в мире

украина

киев

верховная рада украины

россия

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что стране нужно сменить название."Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", — заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал на ютьюб-канале.По словам советника Зеленского, Украина — это и есть Русь, а Россия "с натяжкой может претендовать" на это наследие.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210825/shutka-1747188020.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, верховная рада украины, россия, алексей арестович